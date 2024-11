Se você tiver qualquer informação ligue para 0300 253 1177 - Divulgação/Disque Denúncia

Se você tiver qualquer informação ligue para 0300 253 1177Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 08/11/2024 09:37

Angra dos Reis - O Disque Denúncia pede ajuda a população para encontrar Pedro Paulo Almeida Palau de Carvalho, (41). Segundo familiares ele desapareceu no dia 13 de outubro, desde então não foi mais visto.

Pedro Paulo é morador do bairro Monsuaba, em Angra dos Reis /RJ, na costa verde. Ele desapareceu no dia 13 de outubro de 2024, por volta das 10h, após sair de sua residência sem revelar seu destino. Segundo informações de familiares, Pedro foi visto pela última vez no Morro da Fortaleza, área central da cidade.

Se você viu o Pedro e tem informações sobre ele é só ligar para (21) 22531177 / 0300 253 1177 ou enviar uma mensagem para o Whatsapp anonimizado +55 21 2253 1177.