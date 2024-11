Prefeito eleito Ferreti (E) mantém secretário de Segurança Pública Douglas Barbosa (D), no cargo - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 07/11/2024 22:40

Angra dos Reis - A menos de dois meses da posse, o prefeito eleito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti (MDB), deixou claro de que seu governo pretende manter as bases das atuais políticas municipais de segurança pública e de educação, e confirmou que os dois secretários das pastas permanecerão nos cargos.

“Vamos partir dos bons resultados alcançados nessas duas áreas para seguir avançando em Angra dos Reis”, disse Ferreti ao anunciar Douglas Barbosa, na Segurança Pública, e Paulo Fortunato, na Educação".

"Os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023, divulgados pelo Ministério da Educação, demonstraram que Angra alcançou as melhores notas da série histórica. A rede pública local obteve nota 5,79 para os anos iniciais do ensino fundamental, um aumento de 15% em relação ao Ideb 2019; e 4,51 para anos finais, representando um crescimento de 18%". Dados da Educação.

No início de 2024, foi anunciado o programa Angra, Cidade da Educação, um investimentos de R$ 46 milhões na área ao longo do ano letivo, com ações de valorização e melhoria permanente do ensino, distribuição de material didático, esportivo, novos equipamentos e mobiliário, além de melhorias nas escolas.

"Foram entregues 28,5 mil jogos recreativos e pedagógicos; 6,3 mil kits de livros de literatura e guias; mais de 500 smart TVs para escolas; 512 laptops para professores e outros profissionais que desempenham atividades pedagógicas; além de material esportivo. Também foram criadas gratificações para a categoria, 3,7 mil novas vagas e 15 novas escolas".

Outro ponto fundamental do sucesso de Angra, nesta área, apontado pelo prefeito eleito é o Cartão Educação, que beneficia 24 mil alunos da rede pública municipal para compra de material escolar e uniforme no comércio local, uma injeção de mais de R$ 30 milhões na economia do município.

"Estou muito feliz por poder dar continuidade ao trabalho sério que estamos desempenhando já há alguns anos. Sempre houve vontade deste grupo político para conduzir a educação de Angra a outro patamar. Entendemos que o resultado vem como consequência do investimento em toda comunidade escolar", diz Fortunato.

Criminalidade em queda

Segundo levantamento da secretaria, na segurança, Angra investiu, desde 2017, mais de R$ 17,5 milhões no Proeis, a parceria entre Governo do Estado e prefeituras para reforçar a segurança nos municípios. São 50 policiais militares reforçando as ações táticas na cidade atualmente.

"Além disso, Angra conta hoje com 250 câmeras em toda a cidade, incluindo a rodovia Rio-Santos, com monitoramento 24 horas; 15 viaturas adquiridas com recursos próprios; 4 unidades de polícia de proximidade (UPP); e 3 grupamentos de policiamento ostensivo (nos morros do Centro da cidade e na Ilha Grande), entre outras ações".

Os números apontam que nos últimos anos, houve queda de mais de 60% nos crimes violentos letais intencionais, como homicídios, latrocínios e feminicídios; e redução de roubos de veículos, de cargas e de transeuntes, segundo dados do Instituto de Segurança Pública, do Governo do Estado.

"Reduzir a criminalidade sempre foi nosso principal objetivo, para dar mais segurança à população. A queda nos indicadores comprova a eficácia das ações adotadas, que beneficiam não só quem vive em Angra, mas quem visita nossa cidade", avalia Douglas Barbosa, que em 2023 contou a experiência da Prefeitura de Angra na segurança pública durante o V Fórum Internacional BRICS, que reuniu 10 mil pessoas de 57 países na Rússia.

Mais nomes do secretariado

Outros três nomes do governo de Fernando Jordão vão seguir nas pastas que comandam atualmente: Andrei Lara (Cultura), Beth Brito (Urbanização, Parques e Jardins) e Thaísa Bedê (Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania). Ferreti também anunciou os secretários Alan Bernardo (Infraestrutura), Rafael Alvarenga (Comércio e Postura), Flavio Henrique de Sá (Fazenda), José Carlos de Abreu (Controladoria do Município), Willian Gama (Juventude) e Marlene Ponciano (Comunicação).