Cais do Provetá, na Ilha Grande - Divulgação/ PMAR

Publicado 11/11/2024 11:26

Ilha Grande - A Prefeitura de Angra dos Reis continua seus investimentos em mobilidade e infraestrutura para beneficiar os moradores, tanto do continente quanto das ilhas. Recentemente, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas concluiu a ampliação e revitalização do cais da praia do Provetá. Agora, está em andamento a construção de um novo deck em Araçatiba, na Ilha Grande, costa verde do estado.



Com a ampliação, o único cais do Provetá passou de 520m² para 700m², tornando-se o maior da Ilha Grande. A obra incluiu a instalação de 52 novas estacas, a construção de duas escadas de acesso e a substituição completa do madeiramento.

Cais de Araçatiba Divulgação/PMAR



Sendo a única “porta de entrada” do Provetá, a obra foi planejada para acontecer em etapas, evitando interdições e garantindo o uso contínuo da estrutura. Agora, o cais possui capacidade para acomodar embarcações maiores, como barcos de pesca, a lancha do SAMU, além dos barcos que transportam estudantes de praias vizinhas e o que recolhe o lixo. A nova estrutura também conta com iluminação em LED e uma área dedicada aos pescadores para manutenção das redes de pesca.



Além disso, a Prefeitura reformou a passarela de 72 metros que liga a praia às casas da comunidade, com substituição do piso de madeira e dos guarda-corpos, garantindo mais segurança para moradores e visitantes.



- Essa reforma nos ajudou muito, ficou ótima. Ampliaram e criaram um espaço para lidarmos com as redes. Era o que precisávamos - comentou o pescador Guimaldo dos Santos, morador antigo do Provetá.





Cais de Araçatiba



A Praia de Araçatiba também terá um novo cais em breve, com área de 134m². Construído em uma localização central, onde reside a maior parte da população local, o deck facilitará o embarque e desembarque dos alunos, agilizará o transporte de pacientes e facilitará o trabalho da equipe de saúde.



A obra em Araçatiba começou no mês passado, com previsão de conclusão e abertura ao público em abril de 2025, beneficiando tanto os moradores quanto os turistas que frequentam o local. Assim como o Provetá, Araçatiba é bem procurada por grupos de evangélicos para retiro espiritual, na época de carnaval.

