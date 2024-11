ônibus envolvido no acidente com moto na estrada Angra Getulândia ( Morro da Cruz) - Divulgação

Publicado 11/11/2024 10:30

Angra dos Reis - A batida entre uma moto e um ônibus de linha, ocorreu na madrugada desta segunda-feira (11), por volta de (1h20), na estrada Angra Getulândia ( Morro da Cruz), na altura da subida do Morro da Glória, estrada de acesso ao centro pela rodovia Rio-Santos, pra quem vem de São Paulo, sentido Rio. O fluxo de veículos no local foi interrompido para o trabalho do resgate e da polícia técnica. Neste momento flui sem restrição.

Segundo Os Bombeiros, a vítima em estado grave foi transferida para o HMJ. Ele foi atendido pela equipe de emergência da unidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois no hospital. Não se sabe ainda a dinâmica do acidente, ocorrido após uma grande movimentação de veículos deixando o centro da cidade, por conta das comemorações do jogo da grande final que consagrou Flamengo pentacampeão da Copa do Brasil. Não houve vítimas no ônibus.

O acidente foi bem na descida da estrada próxima a uma oficina ao lado direito de quem sai do centro da cidade, sentido à rodovia Rio-Santos. Além do Corpo de Bombeiros, as polícias Militar e Técnica estiveram no local. A ocorrência foi registrada na 166ª DP.