Carlos Eduardo, (D) presidente do Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica de Angra dos Reis, em atendimento à aldeia Sapukai, no Bracuí - Divulgação/IPHAR

Publicado 08/11/2024 09:11

Angra dos Reis - Acontece nesta sexta-feira, (8), mais uma ação social de orientação jurídica às comunidades tradicionais de Angra dos Reis, na costa verde. A partir das 10h, os indígenas da aldeia Sapukai, no Bracuí, receberão orientações do projeto, fruto da parceria do Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica de Angra dos Reis (IPHAR) e o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) de uma universidade particular com campus em Angra.



Serão oferecidos aos participantes orientações sobre como proceder em questões legais, dúvidas serão sanadas por estudantes do curso de Direito, dentre outros serviços. Recentemente o projeto atendeu a comunidade de pescadores artesanais, no cais de Santa Luzia.