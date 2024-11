Elenco Angra Futsal - Divulgação/Time Angra

Elenco Angra Futsal Divulgação/Time Angra

Publicado 06/11/2024 11:21

Angra dos Reis - A organização da Copa Sul Fluminense adiou o segundo jogo das semifinais da competição entre Angra e Resende. A partida estava programada para hoje (6) à noite, no ginásio Getúlio Telles, localizado no Estádio Municipal, no bairro Balneário, em Angra dos Reis/RJ. O comunicado aos dois times sobre o adiamento foi feito na noite dessa terça-feira (5).

Segundo a organização da Copa Sul Fluminense, existe a possibilidade de desclassificação das equipes Rodeio Futsal e AFA Paracambi, que fizeram a outra semifinal do campeonato por conta de irregularidades. Os confrontos entre as duas equipes saíram de quadra e foram parar no tapetão, com recursos que ainda serão analisados e julgados pela comissão organizadora da Copa.

A direção do Angra Futsal e os jogadores "não aprovaram a decisão. Para o time angrense, a partida entre Angra e Resende deveria ser mantida pela organização da competição, e depois ser julgada".