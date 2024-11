Daniel (E) de bermuda e chinelo sendo conduzido à 166ª DP pelos agente da P2 - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 03/11/2024 18:01

Angra dos Reis - Policiais Militares do Serviço Reservado do 33º BPM prenderam em Angra dos Reis, na costa verde do estado, na noite desse sábado,(2), Daniel dos Santos Machado, foragido da justiça do estado do Mato Grosso do Sul. Ele estava hospedado, em uma pousada, na Ponta Leste, que concentra as praias mais badaladas da cidade. Os agentes tiveram o auxílio de informações encaminhadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177).

As informações se davam conta de que Daniel, estava passando o feriado de finados na cidade da costa verde. Ele foi capturado em uma pousada na Praia da Biscaia, localizada na Avenida Antônio Bertoldo da Silva, na estrada da Ponta Leste. Sem reagir a prisão, o foragido foi encaminhado à 166ª DP, onde permanece preso e será transferido à justiça do Mato Grosso do Sul.

Segundo os agentes, Daniel dos Santos Machado, possuía um mandado de prisão em aberto, por roubos de veículos e tráfico de drogas na cidade de Água Clara, crimes previstos nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06, além dos artigos 180 e 330 do Código Penal.

A Polícia Militar solicita a população de Angra dos Reis, que contribua com o trabalho das autoridades, denunciando qualquer atividade criminosa, localização de bandidos, armas e drogas ao Disque Denúncia. O serviço funciona 24h por dia, sete dias da semana, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. É possível denunciar também pelo App "Disque Denúncia RJ" ou através do site (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.