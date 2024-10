Governo municipal disponibiliza Sala do Empreendedor para auxiliar MEIs das 8h30 às 16h30 - Divulgação/Arquivo

Governo municipal disponibiliza Sala do Empreendedor para auxiliar MEIs das 8h30 às 16h30Divulgação/Arquivo

Publicado 31/10/2024 12:23

Angra dos Reis- Microempreendedores individuais (MEIs), microempresários e responsáveis por empresas de pequeno porte (EPP) devem conferir as suas situações cadastrais, sob risco de serem excluídos do Simples Nacional por causa de dívidas. A Sala do Empreendedor, da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, está auxiliando (MEIs) a quitarem suas dívidas com a Receita Federal, por meio do pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).



No país, mais de 1,8 milhão de empresas do Simples Nacional estão com valores pendentes de regularização. O total das dívidas chega a R$ 26,7 bilhões. O Simples é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos por MEIs e empresas de pequeno porte. Com ele, os empreendedores conseguem unificar o pagamento de diversos tributos, inclusive impostos estaduais, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), e municipais, entre eles o Imposto Sobre Serviços (ISS), e a contribuição patronal para a Previdência.



Quem tem débito recebeu da Receita Federal uma notificação entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro. Para regularizar a situação. A partir daí a pessoa tem um prazo de 30 dias para pagar a dívida, à vista ou de forma parcelada. Mas se o contribuinte não tiver visto essa notificação ou não acessá-la em 45 dias, o prazo para o pagamento começa a contar automaticamente.



Se o empreendedor pagar a dívida dentro do prazo estipulado, o termo de exclusão será cancelado. Mas se os débitos não forem pagos, a empresa será excluída do Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2025.



Após consultar a notificação recebida, o empreendedor deve acessar o portal do Simples ou ainda o portal e-CAC da Receita Federal. Nos dois casos, o acesso deve ser feito via site da Receita.



Se a empresa ou o MEI averiguarem que a cobrança está errada, podem fazer a contestação. Para isso, é preciso apresentar a queixa ao delegado de Julgamento da Receita Federal de sua região.



Orientações podem ser obtidas com a equipe da Sala do Empreendedor, localizada onde também funciona a 23ª delegacia da Jucerja, na Rua Cônegos Bittencourt, 80, Centro. Telefone: (24) 3377-4202. E-mail: saeatendimento@angra.rj.gov.br .