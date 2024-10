Válido pelas quartas de final, às 11h, no ginásio poliesportivo , no Balneário - Divulgação/campeonato

Publicado 25/10/2024 11:46

Angra dos Reis - A organização da Copa Sul Fluminense de Futsal já remarcou a data do segundo jogo das quartas de final da competição entre Angra e Paracambi. A partida da volta tinha sido adiada no domingo passado,(20), devido às chuvas.

Transferido para este domingo, (27), o jogo será às 11h da manhã, no ginásio Getúlio Telles, no Balneário. Vale vaga na semifinal da Copa Sul Fluminense, e Angra tem a vantagem do empate, pois venceu Paracambi no jogo de ida, por 5 a 2.