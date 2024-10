Acesso a aldeia Sapukai após a tempestade - Divulgação/ Carlos

Publicado 25/10/2024 10:31

Angra dos Reis - Tempestade tropical que atingiu Angra dos Reis, na costa verde, na tarde dessa quinta-feira (24), também deixou rastros na aldeia indígena Sapukai, no bairro Bracuí, atingido pelo força do vento. Telhados foram arrancados, árvores caídas na estrada, arrastaram rede elétrica deixando há mais 12h a comunidade sem energia, interrompendo totalmente o único acesso que liga a aldeia.

Diante da situação de caos, "Thiago, filho do cacique Algemiro, me repassou relato de destruição de telhados e estrada com várias árvores interrompendo o acesso", disse o presidente do IPHAR, Carlos Eduardo da Silva, preocupado com a situação. A Defesa Civil Municipal, está desde ontem, com equipes espalhadas percorrendo o município, e fazendo o balanço dos estragos causados pela tempestade. O bairro Bracuí está entre as comunidades afetadas. Além da dificuldade de acesso, o bairro, está sem energia elétrica desde a hora do vendaval (14h45), há quase 24h. Ainda segundo informações, entre as necessidades urgentes os indígenas solicitam a retirada das árvores da estrada para garantirem o acesso ao bairro e a reposição dos prejuízos materiais, como telhado e o acesso a internet.

Em nota a Eneel informou, ontem, que "as fortes chuvas e ventos que atingem a Região Sul do Estado na tarde de hoje (24) impactaram o fornecimento de energia para alguns clientes das cidades de Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba. A distribuidora mobilizou seu plano de contingência e realizou manobras remotas na rede, reduzindo o volume de clientes afetados. A distribuidora também reforçou o número de equipes em campo e os técnicos estão atuando nas ruas para realizar os reparos necessários e restabelecer o fornecimento de energia a todos os clientes o mais rapidamente possível".

Mesmo com a mobilização ainda há muitos moradores sem energia. A empresa seguirá com a mobilização máxima de recursos prevista em seu plano de atuação para contingências, diante da previsão de chuvas no Estado do Rio nos próximos dias.