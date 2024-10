Angrenses de Jiu-Jitsu em destaque no Open de Paraíba do Sul - Divulgação/equipe angrense

Publicado 22/10/2024 23:16 | Atualizado 22/10/2024 23:33

Angra dos Reis - Foram 15 atletas da equipe Gileade que participaram no último domingo, (20), do Paraíba do Sul Open Jiu-Jítsu, considerado o maior evento do interior do estado do Rio de Janeiro, que movimentou bastante o segmento de competidores de diversas localidades. O evento aconteceu no Riachuelo Esporte Clube, na Vila Nicolau Melick, em Paraíba do Sul. O atleta Miguel Almeida, o Menegare, foi o campeão no grande desafio conquistando o cinturão e sendo também vencedor na sua categoria.

A equipe Gileade ainda teve como campeões em Paraíba do Sul os atletas Pedro Miguel e Thiago Brito, ambos do projeto Braço Forte, do professor Roberto Mamute, do Polo Glória I; Elias, do projeto JEM, do professor Yuri da Monsuaba; Marcelo, do Polo Gamboa, do professor Mauro Carrapato; Eventon, do projeto Delta, da professora Raquel, no Polo Texaco, Centro. Conquistaram a segunda colocação, os atletas Gustavo, Polo Pontal, Davi, Polo Glória 2, e Carlos, Monsuaba. Medalha de bronze para Henrique, Polo Glória 2.

A equipe Gileade agora se prepara para a disputa da tradicional competição de jiu-jitsu, a Copa Alfabarra, evento de Jiu-Jítsu e Nogi, que acontece há 30 anos no Rio de Janeiro. A 2ª Etapa da Copa Alfabarra vai acontecer no dia 23 de novembro, na Arena do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. O coordenador da equipe Gileade, Mauro Carrapato, disse que irá com força máxima para o evento do dia 23, contando com o maior número possível de atletas dos 14 polos espalhados pelos bairros de Angra dos Reis.