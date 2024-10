Cozinha do restaurante que serve comida aos trabalhadores do estaleiro Brasfells - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 18/10/2024 10:26 | Atualizado 18/10/2024 10:44

Angra dos Reis - A Vigilância Sanitária de Angra dos Reis está apurando as denúncias que envolvem o restaurante do estaleiro Brasfels, em Angra dos Reis, na costa verde. Cerca de 30 trabalhadores foram hospitalizados com suspeita de infecção intestinal. Segundo informações dos metalúrgicos atendidos pela rede pública de saúde, a falta de higiene na cozinha e na confecção dos alimentos servidos pelo restaurante do estaleiro, pode ter sido a causa do surto de diarreia.

No destaque larva encontrada no prato do trabalhador durante o almoço Divulgação/reprodução rede social

" Companheiros nossos já encontraram larvas no prato junto com a comida. A cozinha é uma vergonha, dá nojo. As autoridades precisa fazer alguma coisa por nos", disse um trabalhador que preferiu não ser identificado.

O caso está sendo acompanhado de perto pela Vigilância da prefeitura que informou "realizará mais uma inspeção no restaurante da LC Administração de Restaurantes LTDA, responsável pelo refeitório do estaleiro Brasfels". O setor informou ainda que em 2024, já foram feitas quatro inspeções no local, e atualmente a empresa está com o licenciamento sanitário em dia.



Em setembro, após 30 funcionários precisarem de atendimento médico, "equipes da Vigilância coletaram amostras dos alimentos, que foram enviadas ao Lacen RJ. Todas as amostras apresentaram resultados satisfatórios, sem contaminação. Exames dos pacientes indicaram a presença de Rotavírus, causador de diarreia aguda, transmitido por contato pessoa a pessoa, objetos contaminados, aerossóis ou ingestão de água e alimentos contaminados". Esse fato só veio à tona nessa semana, quando mais um episódio, envolvendo o restaurante, uma larva foi encontrada no prato do trabalhador, ganhou as redes sociais.



Ainda de acordo com nota enviada pela prefeitura, "a Vigilância Sanitária apura todas as denúncias recebidas em seus canais". Um levantamento mostra que em 2023, foram realizadas 3.269 inspeções e emitiu 84 autos de infração. Em 2024, até o momento, foram feitas 2.030 inspeções e emitidos 23 autos de infração no município.

O Dia tentou contato com o Sindicato dos trabalhadores, direção do estaleiro Brasfels e o restaurante responsável, sem sucesso.