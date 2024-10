Edna Rodrigues - Divulgação/PMAR

Angra dos Reis - Centenas de atletas de Angra e da região participaram da 4ª edição da Corrida de Nossa Senhora Aparecida, neste domingo, (13). A prova de 5 km teve a largada às 8h da manhã, da Rua Coronel Otávio Brasil, no Balneário, em frente à Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Angra, que é a organizadora da corrida.

Os competidores percorreram as ruas do Balneário, fizeram o retorno em frente ao HMAR (antiga Santa Casa) e voltaram para o ponto de largada, em frente à igreja. A organização do evento foi bastante elogiada pelos atletas. Foram premiados com troféus os cinco primeiros colocados no geral masculino e feminino, veterano masculino e feminino, e na faixa etária de 5 em 5 anos até o 3º lugar no masculino e feminino. Todos corredores que concluíram a prova receberam medalha de participação.

Ausência sentida na corrida dos principais corredores de ponta da cidade e da região, atletas de elite, mas os que têm menos tempo de corrida, menos experiência, fizeram bons tempos e subiram ao pódio. O vencedor no geral masculino foi Baianinho, com o tempo de 18min49seg, em segundo lugar ficou Renan, com o tempo de 19min34seg, e em terceiro Betinho, com 19min50seg. No geral feminino, a vencedora foi Edna Rodrigues, com o tempo de 21min53seg.

Um dos organizadores da Corrida de Nossa Senhora Aparecida, Conrado Soares, da Paróquia da igreja, fez um balanço positivo da competição anunciou que no ano que vem, na 5ª edição, haverá a novidade da corrida ser disputada à noite, e já com data marcada, dia 11 de outubro.