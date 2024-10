Bimotor tinha a bordo cinco passageiros e o piloto - Divulgação

Publicado 12/10/2024 15:18

Angra dos Reis - O bimotor particular modelo CJ1 durante aterrissagem de emergência, no aeroporto da Japuíba, em Angra dos Reis, no final da manhã deste sábado(12), ao atingir o solo perdeu o controle e foi parar próximo a cerca que limita a área do aeroporto. Cinco passageiros e o piloto estavam a bordo, ninguém ficou ferido.

Segundo informações da administração do aeroporto, o incidente foi no final da manhã, quando o bimotor que transportava cinco passageiros, foi surpreendido por um vento e o piloto teve que fazer uma manobra de emergência. Ao tocar no solo o jatinho deslizou e só parou quando chegou bem próximo a cerca que limita as pistas, de pouso e decolagem, por pouco não houve uma tragédia.

Ainda segundo informações da administração os cinco passageiros e o piloto, nada sofreram, " somente o susto".

Por ser feriado nacional havia um grande fluxo de pessoas e veículos circulando no bairro. Moradores próximo ao local relataram o barulho feito pelo jatinho na hora de tocar o solo, provocando o incidente. " Um barulho bem diferente do que estamos acostumados a ouvir. Fez um ruído muito alto e graças a Deus não derrubou a cerca. Poderia ser uma tragédia".

"Eu estava aqui no ponto aguardando o ônibus para ir para o centro da cidade, quando vi o avião pousar e vim direto em direção a cerca. Levei um susto" - Disse um morador, que estava próximo do aeroporto.