Praia do Bananal, Ilha GrandeDivulgação/reprodução rede social

Publicado 11/10/2024 21:39 | Atualizado 11/10/2024 21:39

Ilha Grande - A Praia do Bananal, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, recebe de hoje(11) até domingo (13), o 2º Festival Caiçara, com cultura e entretenimento para os moradores e turistas. O evento tem por objetivo fortalecer a cultura, além valorizar a gastronomia local e o artesanato comunitário, fomentando o comércio da região e oferecendo uma programação musical diversificada.



O evento começou hoje e vai até domingo, (13). No sábado, dia 12, feriado nacional, Dia da Padroeira do Brasil, haverá translado gratuito saindo do Cais de Santa Luzia – Centro-Praia do Bananal-Centro –, com agendamento e outras informações disponíveis pelo telefone (24) 99922-6287.

Hoje, o evento foi aberto com a programação às 17h, com contextualização do Projeto Redes, seguida de exibição de vídeo contando a história e curiosidades sobre o Bananal; às 18h45, foi a vez dos Cirandeiros Praianos se apresentarem e na sequência JD Pedro fazendo o povo balançar



O 2º Festival Caiçara da Praia do Bananal acontece na Pousada Casa Nova e é gratuito, aberto aos moradores e turistas que poderão desfrutar de um final de semana repleto de cultura e entretenimento de qualidade. Durante os três dias do evento, barracas de comidas típicas e artesanato local estarão disponíveis aos visitantes.

Confira a programação abaixo:





Sexta, 11 - 12h às 22h

Durante todo o evento – DJ Pedro vai animar os visitantes

às 20h30 – Pablito no comando do festival.



Sábado, 12 - 9h às 22h

Durante todo o evento – DJs Pedro e Alex

10h – Competição de caiaque

13h30 – Bingo

17h40 – Premiação de desenho "O que é ser caiçara na visão de uma criança"

18h – Apresentação das crianças

18h25 – Um pouco do Bananal (vídeo)

19h – Trio Saragaço

20h55 – Alan Estilizado – com competição de dança e premiação.



Domingo, 13 – 9h às 16h

Durante todo o evento – DJ Pedro

10h – Bingo