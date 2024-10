Cláudio Ferreti (MDB) novo prefeito de Angra - Divulgação/reprodução rede social

Cláudio Ferreti (MDB) novo prefeito de AngraDivulgação/reprodução rede social

Publicado 06/10/2024 21:37

Angra dos Reis - Com a maioria dos votos válidos, (42,41%) totalizando 40.681, votos Ferreti do MDB, foi eleito prefeito de Angra dos Reis, nas eleições deste domingo(6). O segundo colocado do PL com (41,27%).

Um pleito que transcorreu tranquilamente, sem maiores incidências. Ferreti que teve a preferência do eleitorado promete governar a cidade pelos próximos quatro anos "com muito trabalho e foco em ações e projetos para fazer o município crescer" .

Confira o resultado das eleições ( Fonte TSE)

Apuração das urnas 100% Ferreti MDB foi eleito Divulgação/Fonte TSE