Corrida de Nossa Senhora Aparecida no próximo dia 13 - Divulgação/PMAR

Publicado 04/10/2024 21:08 | Atualizado 04/10/2024 21:08

Angra dos Reis - Centenas de atletas de Angra e da região vão participar da 4ª edição da Corrida de Nossa Senhora Aparecida no dia 13 de outubro. A prova de 5 km vai acontecer às 8h da manhã e terá largada na Rua Coronel Otávio Brasil, no Balneário, em frente à Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Angra, que é a organizadora da corrida.

Os competidores irão percorrer as ruas do Balneário, com percurso indo até a Av. Ayrton Senna, na Praia do Anil, e retornam para o local da largada, onde acontecerá o desfecho da prova. Serão premiados com troféus os cinco primeiros colocados no geral masculino e feminino, veterano masculino e feminino, e na faixa etária de 5 em 5 anos até o 3º lugar no masculino e feminino. Todo corredor que concluir a prova receberá medalha de participação.

A expectativa dos organizadores da 4ª edição da Corrida de Nossa Senhora Aparecida é que mais de 300 atletas participem da prova. Na edição do ano passado, em 2023, o vencedor no geral masculino foi William Victor, da equipe Quintanilha Amigos do Km, que completou o percurso de 5 km em 17min49seg, e no feminino, a primeira mulher a cruzar a linha de chegada foi Solange Mariano, da equipe Elite Runners, com o tempo de 19min30seg.