Alunos do município sobem no palco do evento anual que faz parte do calendário oficial da cidade - Divulgação/SESCOOP

Alunos do município sobem no palco do evento anual que faz parte do calendário oficial da cidadeDivulgação/SESCOOP

Publicado 02/10/2024 10:42

Angra dos Reis -No próximo sábado, (5), Angra dos Reis vai celebrar o Dia de Cooperar, que agora faz parte do calendário oficial de eventos da cidade. A iniciativa, que tem por objetivo desenvolver ações de responsabilidade social, colocando em prática os valores e princípios cooperativistas, por meio de ações voluntárias, vai reunir 11 cooperativas de diversos segmentos, desde educação até saúde, com serviços gratuitos à população, além de atividades lúdicas para os moradores da região. A terceira edição do encontro, conta com os apoios da prefeitura local e do Sistema OCB/RJ. A ação será concentrada no Cais de Santa Luzia, no centro da cidade, das 9h às 13h.

Durante o Dia entre os serviços ofertados estão: educação financeira; emissão de documentos; aferição de pressão arterial e Cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal); orientações de higiene bucal; apresentações musicais (show de talentos workshop Games e Robótica (ensinar a programar jogos em 2D e 3D); alongamento; atividades físicas e esportivas; recreação infantil, além de arrecadação de fraldas geriátricas.

O presidente do Sistema OCB/RJ, Vinicius Mesquita, ressalta a importância do evento para a região. "Estamos muito animados para a celebração do Dia C em Angra dos Reis. Esse evento não é apenas um marco para a nossa comunidade, mas também faz parte do calendário oficial da cidade. Será um dia repleto de atividades promovidas por 11 cooperativas que reforçam nosso compromisso com o desenvolvimento social e o bem-estar de todos os angrenses. Agradecemos também o apoio da prefeitura de Angra dos Reis pela cessão do espaço e da infraestrutura necessária. Convido a todos a participarem dessa importante iniciativa que fortalece o espírito cooperativista na região”.

Sobre o Sistema OCB/RJ O Sistema OCB/RJ é composto pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio de Janeiro (OCB/RJ), entidade que atua na representação, defesa e desenvolvimento do cooperativismo no estado, e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro (Sescoop/RJ), integrante do Sistema S Brasileiro e que tem a finalidade de promover a autogestão e difundir a cultura cooperativista.