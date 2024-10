Videoconferência conecta alunos de Angra com a Estação da Marinha na Antártica - Divulgação/Assessoria deputada

Publicado 01/10/2024 12:09 | Atualizado 01/10/2024 12:14

Angra dos Reis - Os alunos do 8º e 9º anos da escola municipal cívico-militar ex-combatente Remo Baral Filho, no bairro do Frade, no município de Angra dos Reis, na costa verde, tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pela Marinha do Brasil na Antártica. O encontro aconteceu por meio de uma videochamada, que conectou os estudantes e professores à Estação Antártica Comandante Ferraz, um dos pilares do Programa Antártico Brasileiro, que apoia pesquisas em áreas como climatologia, biologia marinha e geologia, com o objetivo de compreender as mudanças climáticas e da biodiversidade.

Estação Antártica Comandante Ferraz, Antártica Divulgação/assessoria deputada



A iniciativa da deputada estadual Célia Jordão (PL), partiu durante uma reunião em Brasília com a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), no mês de agosto, onde demonstrou interesse em levar o assunto aos estudantes. “É essencial que os nossos jovens tenham oportunidades como essa. São momentos únicos na trajetória deles e os ajudam a expandir seu aprendizado, trazendo mais motivação e estimulando a busca por conhecimento”.

Deputada Célia Jordão ( de vestido no centro) junto com os alunos e funcionários da escola cívico- militar, ex-combatente Remo Baral Divulgação/assessoria deputada

Conectados pela internet, os alunos assistiram a uma apresentação sobre a Estação e, em seguida, participaram de um tour virtual, onde puderam ver de pertinho, através da tela, as instalações do local. Ao final do encontro, puderam interagir com a tripulação e tirar dúvidas sobre as atividades desenvolvidas pelos profissionais.



Célia Jordão explicou que a Estação tem cunho científico e de pesquisa. “O Ministério de Ciência e Tecnologia lança anualmente editais com vários temas que devem ser desenvolvidos nessas pesquisas. Com a videochamada, os alunos puderam trocar essa experiência, visitar a Estação e conversar com o grupo base que fica durante um ano responsável por toda a operação e recebendo a visita de cientistas”, afirmou.



A aluna Maria Eduarda participou do evento e reiterou a relevância do aprendizado sobre a Amazônia Azul. “É muito importante nós sabermos e termos consciência sobre esse tema. A aula de hoje, para mim e para todos, ficará marcada para a nossa escola e na nossa história”, comemorou.



A deputada Célia Jordão afirmou que os alunos ficaram ainda mais motivados com o encontro. “Quem sabe não sairão dessa escola futuros profissionais que estarão, um dia, baseados lá na Estação Comandante Ferraz, na Antártica”.