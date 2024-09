Victor Hugo, "VT", foi encaminhado a delegacia especializada à mulher e está à disposição da Justiça - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 28/09/2024 14:39

Angra dos Reis - Uma operação conjunta da 166ª DP, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Angra e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite dessa sexta-feira (27), terminou com a prisão de Victor Hugo Zaniboni Moreira dos Santos, conhecido como "VT", O homem foi detido na rodovia Rio-Santos, quando tentava fuga para comunidade da baixada fluminense. A ação ocorreu após investigações de uma grave denúncia de violência doméstica e homicídios, ocorridos em Angra dos Reis e em Belford Roxo, no Rio.

Segundo a polícia civil, as investigações tiveram início "quando a companheira de Victor Hugo, não identificada pelos agentes, compareceu à 166ª DP, (Angra) relatando a agressão física que sofreu. Na ocasião a vítima apresentou um áudio aos policiais em que o suspeito confessava sua participação no homicídio de três pessoas ocorrido no município de Belford Roxo, na noite de 25 de setembro deste ano, na baixada fluminense. A vítima também forneceu uma foto de uma arma de fogo que seria de posse do acusado".

Diante dos fatos, os delegados responsáveis, Dr. Leandro Aquino e Dra. Paula Loureiro, determinaram a captura imediata de "VT". As equipes da Polícia Civil (166ª DP) se dirigiram ao bairro Camorim Grande, em Angra dos Reis, onde o suspeito residia, mas ele já havia fugido em direção à cidade do Rio de Janeiro, onde ia se esconder na comunidade de Belford Roxo. "Graças à rápida troca de informações entre a Polícia Civil e a PRF, o suspeito foi interceptado na Rodovia Rio-Santos, nas proximidades do município de Itaguaí".

Victor Hugo foi preso e encaminhado à DEAM, onde foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal, e o Auto de Prisão em Flagrante (APF) foi lavrado em seu desfavor. De igual modo, todas as informações angariadas foram compartilhadas com a DHBF, que já instruiu o procedimento visando responsabilizar o investigado pelas mortes ocorridas em Belford Roxo.

Concluídas as formalidades legais, ele será encaminhado ao sistema prisional.





A Polícia pede a população que COMPARTILHE qualquer informação relacionada a este crime pelo DISQUE-DENÚNCIA - 0300-253-1177.