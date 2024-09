Venissius Barbosa (União Brasil) candidato a prefeito de Angra - Divulgação/Renan Trancozo

Venissius Barbosa (União Brasil) candidato a prefeito de AngraDivulgação/Renan Trancozo

Publicado 28/09/2024 12:02

Angra dos Reis - A cidade de Angra dos Reis, na costa verde do estado é um dos principais destinos turísticos do mundo. Com 522 anos de sua fundação, a cidade concentra em seus monumentos históricos datados dos séculos XVII e XVIII e tombados pelo IPHAN, um acervo cultural e religioso riquíssimo, pouco explorado e conhecido pelos seus habitantes. A cultura caiçara também é um atrativo.

Com slogan de campanha “Angra pra quem mora em Angra”, o candidato Venissius Barbosa (União Brasil), que divide chapa com sua vice, Verônica Inácio, é um dos cinco candidatos à prefeitura nas eleições deste ano, na costa verde do estado. Como proposta principal o candidato afirma que com transparência e preparado para assumir a prefeitura vai “cuidar de quem vive na cidade”.

Suas propostas de governo foram feitas com base no Índice de Gestão Municipal Aquila, (IGMA), que avalia as cidades e regiões do país. Os números mostram que Angra ocupa a 10ª posição em atendimento na saúde pública, “isso é péssimo”, com um orçamento de mais de R$ 600 milhões e uma receita anual de mais de R$ 2 bilhões.

Na saúde a proposta do candidato é por uma política voltada à prevenção e diagnóstico precoce. Ele garante reestruturar as unidades de Estratégia de Saúde Familiar (ESF), com valorização e contratação de servidores qualificados. Instalar nos quatro distritos, Unidades de Pronto Atendimento (UPA) “com estrutura para uma resposta rápida e diagnóstico preciso, para salvar vidas. Desenvolver um programa de atenção integral às pessoas com transtorno do espectro autista, com diagnóstico precoce, terapia e apoio às famílias”.

Para educação, aumentar a oferta de vagas em creches e no ensino fundamental, atendendo aos anseios das comunidades carentes e as tradicionais. No setor que oxigena a economia, o investimento será no turismo comunitário e sustentável. Parcerias com os governos estadual, federal e iniciativa privada, serão necessárias para implantação de cursos de qualificação de mão de obra, que atendam aos pequenos e grandes empresários da cidade.

Gerenciar com transparência e responsabilidade os recursos destinados às secretarias. “Vou tirar e assentar 60% da população que moram em áreas de risco e investir em obras de contenção de encostas, para garantir a segurança dos moradores que ainda vivem nessas áreas vulneráveis, com demandas de tragédias ocorridas há mais de dez anos. “Há um déficit habitacional muito grande na cidade”.

Ainda segundo seu plano de governo, Venissius vai implantar transporte público gratuito, com tarifa zero e frota voltada para sustentabilidade e ampliar linhas aquaviárias, levando os visitantes e moradores aos pontos turísticos da baía da Ilha Grande. Um hospital veterinário, e um crematório para animais de pequeno porte, e a criação de um fundo municipal para ajudar as ongs a cuidar desses animais, são prioridades do candidato, caso seja eleito, no dia 6 de outubro.

Para saber mais detalhes sobre essas e outras propostas nossa reportagem conversou com o candidato a prefeito de Angra Venissius Barbosa do ( União Brasil).



Entrevista

Saúde

O Dia – De zero a dez qual a sua nota, na gestão da saúde em Angra com orçamento um pouco mais de R$ 600 milhões e qual o seu plano de governo para melhorar o atendimento à população?



Venissius Barbosa – “O nosso objetivo é investir na saúde. Dos 14 municípios Angra é quem tem um orçamento deste ano de mais de R$ 2 bilhões e 397 milhões, um bilhão a mais que Volta Redonda. O índice mostra que a média de mortes evitáveis por habitantes, é grande. Se tivesse um pronto atendimento bom com capacidade de atender, evitaria e com certeza os números seriam menores. Angra tem mais mortes infantis, comparado aos outros municípios. Eu conheço essa realidade desde 2020 (quando me candidatei deputado federal) e vejo que o atendimento na Estratégia de Saúde de Cantagalo ao parque Mambucaba é péssimo. Estruturas das ESFs são precárias, insalubres, a quantidade de profissionais é pouca e sem equipamentos. A proposta para essas unidades é instalar equipamentos de ultrassonografia, RX, equipamento de transporte 24h, que tenha capacidade de estabilização do paciente, inclusive com atendimento na Ilha Grande. Para que esses pacientes sejam atendidos até uma possível remoção. Se tem um diagnóstico rápido pode salvar vidas. Aqui 60% dos recursos da saúde sãos investidos em alta complexidade. Eu defendo que deve ter uma inversão de investimentos. 60% pra unidades básicas e 40% para alta complexidade. Vou implantar nas s unidade dos 4 distritos, UPAs, para atender 24h. O HMJ deixou de ser referência regional. Vou implantar um programa de prevenção ao suicídio, com campanhas de saúde mental e atendimento nas unidades básicas de saúde e reduzir o tempo de espera para consultas e exames até o terceiro ano do meu governo”.



Educação

O Dia - Sabemos que houve investimentos nesses últimos anos, como o cartão escolar que garante as famílias carentes a compra de material, além da distribuição de tabletes, como ferramenta educativa. O que precisa para melhorar e garantir uma educação de qualidade, já que o Ideb, avalia a educação no Estado do Rio, como uma das piores e Angra avançou muito pouco?



Venissius Barbosa – “Nenhuma criança usou o tablet como material pedagógico. Eu entendo que esse investimento em tecnologia deveria ser na própria escola, com a compra de lousas eletrônicas e transparência para que os pais possam acompanhar. Eu me deparo muitas vezes com crianças de 10 e 11 anos com tablet na mão e não sabem ler. Isso é muito grave. De cada 10 crianças de 0 a 5 anos sete não tem vaga em creche e pré-escolas. Nosso projeto é fazer esse levantamento e começar pelos morros da cidade e pelos bairros periféricos. Essa oferta de vagas que o município alardeia é falsa. O município fracionou o horário, dobrou a capacidade e não atende a população. As creches estão na grade da educação. Há uma defasagem na formação de profissionais. O próprio corpo docente aponta que precisa de requalificação. Vamos criar programas específicos de apoio as crianças e jovens do espectro autista, com salas de recursos multifuncionais, expandir o acesso à tecnologia garantindo que todos os alunos tenham a ferramenta digital no apoio ao aprendizado”.



Cursos técnicos e Geração de Emprego

O Dia – Vemos um público jovem, alunos do ensino médio, na cidade sem perspectivas de mercado de trabalho, por falta de um ensino profissionalizante. Qual a sua proposta de governo?





Venissius Barbosa – “Temos que investir na marina do São Bento na construção do terceiro berço para transformar o porto, em um ponto turístico e atrativo para novas empresas. Criação de um parque industrial para receber pequenas e médias empresas para gerar emprego na cidade. A parceria com empresas privadas é fundamental. Fazer um levantamento sobre a necessidade de mão de obra e juntos oferecer essa qualificação, para que 100% desses trabalhadores sejam de Angra. E o próprio município formar essa mão de obra. Desenvolver programas de capacitação profissional e empreendedorismo. Vamos construir um entreposto de pesca dotado de equipamentos modernos, para carga e descarga do pescado”.





Turismo

O Dia – A Ilha Grande continua sendo o destino dos turistas que chegam em Angra. Qual o incentivo para os visitantes ficarem no continente?





Venissius Barbosa – "Existem cinco pilares para um turismo sustentável, três são primordiais ambiental, cultural e econômico. Temos em Angra a maior comunidade quilombola do Estado do Rio de Janeiro, e que muitos turistas e moradores não conhecem a cultura, assim como os indígenas. Vamos investir no turismo cultural e sustentável e um turismo de aventura. No continente existe uma infinidade de atrações turísticas, temos que ter essa consciência. Eu quero investir nessas comunidades como turismo de base comunitária. Para que elas possam viver e oferecer experiências. Promover festivais e eventos culturais, que celebrem a diversidade cultural de Angra atraindo visitantes e envolvendo a comunidade. Vamos criar um centro de cultura e memória de Angra. Garantir a conservação e restauração dos casarios históricos e ruinas. Vamos implantar roteiros turísticos que integrem diferentes aspectos do patrimônio cultural e natural. Expandir o turismo de aventura e naufrágio, com detalhes para trilhas, mergulhos. Meu foco é o turismo de base comunitária”.





Desastres naturais

O Dia – Cerca de 40% da população vive ainda em área de risco e as casas continuam sendo construídas nessas áreas escorregadias, e sabemos que Angra é uma das cidades do país atingidas por desastres naturais. Como solucionar esse problema?





Venissius Barbosa - "É preciso tirar essas pessoas das áreas de risco. Espaço a gente tem. Eu tenho coragem, amor pela minha cidade, entusiasmo e vontade de trabalhar. O que não podemos e deixar essas pessoas morrerem em tragédias. Vou reassentar 60% da população que mora em área de risco, para bairros com infraestrutura completa e acesso aos serviços públicos e ofertas de programas de capacitação e geração de emprego nas novas áreas habitacionais e ainda estimular a construção de moradias seguras e sustentáveis em parceria com o setor privado”.





Saneamento Básico/Água

O Dia - Levantamento do IBGE aponta que somente 40% do esgoto é tratado em Angra. Diariamente recebemos denúncias de esgoto a céu aberto e inclusive caindo em córregos, rios e praias. Qual a sua proposta para sanear Angra e evitar despejos de esgoto no maior potencial turístico da cidade, as praias do continente e da Ilha Grande. E quanto ao abastecimento de água, problema crônico na cidade, nesta época de estiagem?





Venissius Barbosa – “O município tem apenas 20% de saneamento básico. 80% são lançados in natura nas praias, poluindo o meio ambiente. Vamos expandir e atualizar as estações de tratamento de água e esgoto, com foco nas áreas rurais e ilhas. Vamos implementar campanhas educativas nas escolas de conscientização ao uso da água e a preservação dos recursos hídricos. Oferecer incentivos para empresas que invistam em tecnologias sustentáveis de tratamento e reutilização de água”.





Segurança

O Dia – É visível que houve uma melhora na segurança pública nesses últimos três anos, mas ainda há problemas. Qual o seu plano de governo para uma Angra mais segurança?





Venissius Barbosa – “A segurança pública é um dever do estado e não se combate com violência e sim com programas sociais, esportivos, áreas de lazer – especialmente em áreas vulneráveis. Iluminação pública, mas como município iremos sim cobrar do governo e trabalhar em parcerias para garantir a nossa população e visitantes uma cidade mais segura. Nós vamos usar o esporte como estratégia de prevenção e combate à criminalidade”.



Transporte Público

O Dia - Angra disponibiliza do passageiro cidadão, já é um avanço precisa melhorar; são 2 duas passagens, não atendem a população que pede pelo menos 4. Outro ponto, superlotação. A oferta no horário é pouca para a quantidade de usuários. Qual será a sua atuação para melhorar o transporte público em Angra?



Venissius Barbosa – “Eu defendo um transporte público gratuito e sustentável. Vamos criar corredores exclusivos para ônibus e ampliar linhas aquaviárias, conectando bairros periféricos e pontos turísticos. Vamos promover a mobilidade sustentável introduzindo na frota veículos elétricos e ampliar a cobertura de linhas em 60%, nos dois primeiros anos de governo”.



O Dia - O que a população pode esperar do senhor a partir de 2025, pelos próximos quatro anos, caso seja eleito prefeito de Angra?



Venissius Barbosa - “Transparência na administração, valorização do servidor público, oferta de emprego e renda, buscando qualificar e requalificar mão de obra no mercado de trabalho. Programas de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social, atenção especial aos idosos. Vamos dar apoio técnico à agricultura familiar. Um programa de proteção e bem estar animal, com foco nos que vivem na rua, porque torna-se um problema de saúde pública. Vamos trazer hospital veterinário e um crematório público para animais. Eu quero concluir que não vou decepcionar a minha cidade, que precisa de quem tem conhecimento de verdade e não pode viver mais experiências nas mãos de pessoas que não tem capacidade para isso. Humildemente eu digo que estou preparado para administrar minha cidade”.