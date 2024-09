Passo Rodo, time liderou total a temporada 2024 - Divulgação/organizadores

Publicado 24/09/2024 10:21 | Atualizado 24/09/2024 10:22

Angra dos Reis - O Passo Rodo é o grande campeão do 3º Angrense de Futebol de Praia 2024. A decisão foi no final de semana,(21), em que o Aterro do São Bento reviveu seus bons tempos de casa cheia, com os torcedores disputando um espaço nas arquibancadas e ao redor do campo 1 para ver o jogo decisivo do campeonato.

Na final os times Passo Rodo e Caravelas fizeram um grande jogo, representando suas comunidades, o Camorim Grande e o Morro do Peres. Uma partida com os lances sendo muito disputados na técnica e na raça. Os times foram batizados com uma chuva fina, que foi aumentado de volume em períodos do jogo, mas nada que pudesse atrapalhar o futebol de dois times valentes dentro de campo, que levaram as torcidas aos gritos.

Na condução da partida estava o árbitro Ivo Neném, que buscou ficar atento aos lances de disputas mais fortes, e tentando acalmar os ânimos mais acirrados, devido o emocional dos jogadores. O Caravelas abriu o placar com Luan Valverde. Um gol com um chute a meia distância. A arquibancada foi ao delírio. O Passo Rodo empatou quase no finalzinho do primeiro tempo na cabeçada precisa de Gabriel Fonseca. O primeiro terminou em 1 a 1, e já se esperava que teríamos fortes emoções no segundo tempo.

Logo no comecinho da segunda etapa, o zagueiro Thiago Fraga voltou a colocar o Caravelas na frente no placar. Mas o Passo Rodo seguiu em busca do gol de empate, que aconteceu no fim da partida. Em uma cobrança de falta, Hugo Claus cobrou com força e categoria no ângulo direito do goleiro Biico. Um golaço e o aterro veio abaixo, com a torcida do Passo Rodo comemorando muito o gol de empate, 2 a 2.

O coração dos torcedores foram para o terceiro tempo de jogo, nas cobranças de pênaltis. A sorte estava no pé do Passo Rodo, 3 a 2. Joctã perdeu a primeira cobrança para o Caravelas, Teodoro e Cícero converteram. E pelo lado do Passo Rodo, as três cobranças estufaram as redes do goleiro Biico: Iguinho, Rubens e João Vitor deram o título ao Passo Rodo. Os ex-craques Odair e Valmir, com muita história no Aterro do São Bento, foram homenageados.



Títulos em dose dupla



O Passo Rodo literalmente passou o rodo no Aterro do São Bento nesta temporada de 2024. Foi o campeão do Copão, na segunda divisão, e conquistou o título da 1ª divisão, o 3º Angrense de Futebol de Praia, com a seguinte campanha: sete jogos, cinco vitórias, um empate e uma derrota, marcou 15 gols, sofreu 7 gols, terminando com um saldo de 8 gols. O campeão levou para casa troféu e um prêmio em dinheiro de 5 mil reais.

O vice, Caravelas, foi premiado com R$2,5 mil. O Santa Fé venceu na disputa do 3º lugar, ao derrotar o Barbosa por 4 a 2, e recebeu o prêmio de R$1,5 mil. O goleiro menos vazado foi Biico, do Caravelas, que sofreu seis gols, e o artilheiro foi Cleiton, do Provetá, que marcou nove gols. Cada um levou o prêmio de R$ 500 reais.