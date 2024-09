Balsa usada na extração mineral, sem licença ambiental - Divulgação/Disque Denúncia

Balsa usada na extração mineral, sem licença ambientalDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 20/09/2024 11:58

Angra dos Reis - A Polícia Ambiental apreendeu uma balsa e materiais usados em extração mineral na Banqueta, em Angra dos Reis, na costa verde, nessa quinta-feira (19), após informações encaminhadas ao Linha Verde, do Disque Denúncia.



Polícia Ambiental chega na Banqueta depois de informações ao Disque Denúncia Divulgação/Disque Denúncia

Em cumprimento a ordem de policiamento, uma equipe foi averiguar a denúncia sobre extração de substância mineral ao (0300 253 1177) onde constatou a veracidade das informações. De acordo com a equipe da 4ª UPAm, a ocorrência foi na Estrada do bairro Banqueta, onde foi verificada a presença de um homem realizando extração de 20 metros cúbicos de areia com auxílio de uma balsa, lançando a mesma sobre um separados de partículas minerais.

Além da balsa e do separador, foram encontradas ainda duas pás e uma enxada. Os policiais solicitaram ao mesmo as licenças pertinentes para a atividade mas nada foi apresentado, "infringindo assim o Decreto Estadual 46.890 SELCA, na qual o Grupo 1 trata das atividades que requerem licenciamento ambiental em âmbito estadual".

Diante dos fatos, os policiais militares apreenderam os materiais e encaminhou o acusado à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 44 da lei 9605/98.



Desde o início do ano, o programa Linha Verde já recebeu 265 denúncias de crimes ambientais no município de Angra dos Reis. Para continuar a denunciar, a população pode ligar 24 horas, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).