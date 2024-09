Grande final entre Passa o Rodo e Caravelas às 16h - Divulgação/Futebol de Praia

Publicado 20/09/2024 01:25 | Atualizado 20/09/2024 01:25

Angra dos Reis - Neste sábado, (21), o campo 1 do Aterro do São Bento vai receber a grande final do 3º Angrense de Futebol de Praia. Passo Rodo e Caravelas vão decidir o título às 16h. O evento promete mexer com a emoção dos jogadores e das torcidas, trazendo à tona as lembranças das grandes finais do maior evento de futebol de Angra dos Reis, na costa verde do estado.

Quem vencer, terá a honra de levantar o troféu que tem os nomes de dois dos principais jogadores da história do futebol do Aterro do São Bento: Valmir e Odair. Além da taça, o campeão vai conquistar um prêmio em dinheiro de 5 mil Reais. O Vice, fica com o valor de 2 mil e 500 Reais.

Passo Rodo e Caravelas reservam uma disputa bastante acirrada pelo título. Será um confronto reunindo equipes de comunidades. O Passo Rodo é do bairro do Camorim Grande e o tradicional time do Caravelas é do Morro do Peres. Pelo lado do Passo Rodo, a vitória poderá vir de jogadas dos pés de Iguinho e Beto, e pelo Caravelas, o título pode vir do talento da dupla Joctã e Ronny.

O Aterro do São Bento também receberá no sábado a decisão do 3º lugar. Barbosa e Santa Fé entram em campo às 14h30. O 3º colocado vai receber um prêmio em dinheiro de 1.500 Reais.