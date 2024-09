"Da janela", alunos da rede municipal assistiram ao espetáculo - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 17/09/2024 01:13

Angra dos Reis - Cerca de 700 crianças da rede pública de ensino estiveram presentes, nesta segunda-feira (16) na tenda da maior Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis (FITA). Quem foi pela primeira vez gostou e ficou emocionado de saber que uma das personagens é deficiente auditiva. "Muito legal, é a primeira vez que venho e nunca poderia saber que a peça todos os atores se comunicam em sinais" Disse Pedro de 9 anos.

A "Fitinha", faz parte da programação infantil do 16º Festival de Teatro de Angra (Fita), que conta com vários espetáculos entre os dias 13 e 27 de setembro. As apresentações acontecem na tenda do Cais Santa Luzia e no Centro Cultural Theóphilo Massad. A expectativa de público infantil pode chegar a 4.000 estudantes de 60 escolas, tanto do continente quanto da ilha que terão a oportunidade de participar. Já a programação para adulto vai até o dia 29. A Secretaria de Educação, Juventude e Inovação colocou transporte gratuito e kits de lanche para os alunos que forem a fitinha.

Peça tem destaque para inclusão social Divulgação/reprodução rede social

Passaram pelos palcos da Fita nas tendas montadas arrancando aplausos as peças: "Bonitinha, mas Ordinária", um clássico de de Nelson Rodrigues, foi a primeira das 30 peças teatrais programadas para acontecer nesta edição. O admirável sertão de Zé Ramalho com musical de Adriana Lessa, A dona da história com estreia na Fita, tem como elenco Juliana Martins e Maité Padilha.



Teve na quinta-feira, (12), a pré-estreia da Fita, com a comédia "Dona Odete", produzida e encenada por artistas locais, um sucesso de público, retrata a história do cotidiano de uma dona de casa residente em um dos morros do centro da cidade. "Ainda Raul", o musical com Bruce Gomlevsiky e Banda Profana e Também "Queria te dizer" com Emilio Orciollo Netto – Texto de Martha Medeiros.





Os ingressos vendidos a preço popular no site www.sympla.com.br. A Fita faz parte do calendário oficial de eventos de Angra dos Reis e conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Eventos e da TurisAngra. Além do patrocínio da Eletronuclear, Enel Distribuição Rio, e Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Confira a programação (abaixo):



Dia 17, terça-feira:



11h e 14h30 (Tenda) – "As aventuras de Pé de Vento" , com Clara Santana e Leandro Castilho





Dia 18, quarta-feira:



11h, 13h e 15h (Teatro) – "A casa das bruxas"



19h (Tenda) – "Não me entrego não ", Com Othon Bastos, o homenageado desta edição e Juliana Medella





Dia 19, quinta-feira:





19h (Tenda) – Antes do ano que vem



Comédia, com Mariana Xavier





21h (Teatro) – Fala (!) Substantivo feminino. Espetáculo de Angra dos Reis





Dia 20, sexta-feira:





19h (Tenda) – Yuri Marçal



Stand-up



21h (Teatro) – Sala pra seis



Espetáculo de Angra dos Reis





Dia 21, sábado:



19h (Tenda) – Jandira, em busca do bonde perdido, Também queria te dizer



Com Emilio Orciollo Netto – Texto de Martha Medeiros, com Isabel Teixeira





21h (Teatro) – Donatello



Musical, com Vitor Rocha





Dia 22, domingo:







19h (Tenda) – Autobiografia autorizada, om Paulo Betti







21h (Teatro) – Ensaio para um adeus inesperado



Com Natalia Lage e Caio Manhente







Dia 23, segunda-feira:







11h e 14h30 (Tenda) – Quebra-cabeças



Fitinha – espetáculo de improviso com direção de Barbara Duvivier







Dia 24, terça-feira:







11h, 13h e 15h (Teatro) – Sambalelê – Teatro da Roda



Fitinha





19h (Tenda) – Brás Cubas



Com Cia Armazém







Dia 25, quarta-feira:







11h, 13h e 15h (Teatro) – O menino e seu circo



Fitinha







19h (Tenda) – Kafka e a boneca viajante



Musical, com Alessandra Maestrini







Dia 26, quinta-feira:







19h (Tenda) – Agora é que são elas



Com Maria Clara Gueiros e Julia Rabelo







21h (Teatro) – Em nome da mãe



Com Suzana Nascimento







Dia 27, sexta-feira:





11h, 13h e 15h (Teatro) – A princesa e o sapo



Fitinha



19h (Tenda) – O avesso da pele, com Coletivo Ocutá







Dia 28, sábado:





19h (Tenda) – "Último ensaio", com Cia Omondé - Debora Lamm - celebração dos 15 anos





21h (Teatro) – "O pastor", com Alexandre Lino





Dia 29, domingo, último dia



19h (Tenda) – " A iluminada" com Heloisa Perissé.