À esquerda (foto maior), Cláudio Ferreti (MDB), à direita (acima), Renato Araújo (PL) e à direita (abaixo) Zé Augusto ( Republicanos) - Divulgação

Publicado 16/09/2024 18:12

ANGRA DOS REIS – Pesquisa realizada na cidade de Angra dos Reis coloca o candidato Cláudio Ferreti (MDB) na preferência do eleitorado, com 35% das intenções de votos. Na sequência aparecem Renato Araújo (PL) com 22%, Zé Augusto (Republicanos) com 7%, Veníssius (União Brasil) com 4% e Rafael Ribeiro (PSOL) com 1%. Os números são da estimulada, quando os nomes de todos os candidatos são apresentados para os entrevistados.

Nas intenções de voto espontâneas, quando nenhum nome é mostrado, o candidato do MDB também lidera com 25%. Renato Araujo (PL) segue em segundo com 17% e Venissius em terceiro com 2% (veja números completos mais abaixo).

A pesquisa foi realizada pelo Gerp, com número de registro RJ-08724/2024. Foram entrevistados cerca de 400 eleitores com idades entre 16 anos e 60 anos, no dia 11 de setembro. A margem de erro para projeção dos dados é estimada em cinco pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95,55%.

Entre os entrevistados, 51% são do sexo feminino e 49% do sexo masculino. São domiciliados nas áreas Cunhambebe (41%), centro de Angra (23%), Jacuecanga (19%), Mambucaba (14%) e Ilha Grande (3%). A maioria dos entrevistados se apresentou como católicos (42%). Evangélicos somaram 39% e os demais fazem parte de outras religiões ou não identificaram a sua religião.



Outros resultados



O levantamento também abordou a confirmação de voto e 80% informaram que estão com a decisão definida. Apenas 18% dizem que ainda podem votar em outro candidato. Dos eleitores de Ferreti, 84% estão convictos sobre a decisão.

O índice de rejeição também foi avaliado pela pesquisa do Gerp. Perguntados em quem não votariam de jeito nenhum para prefeito de Angra dos Reis, 25% não votam em Renato Araújo (PL). Cláudio Ferreti tem 24%, Veníssius e Zé Augusto têm 18% e Rafael Ribeiro aparece com 16%. Na avaliação do atual governo, 65% aprovam a administração do prefeito Fernando Jordão (MDB).



Veja números



ESTIMULADA: CANDIDATO QUE VOTARIA PARA PREFEITO DE ANGRA DOS REIS SE AS ELEIÇÕES FOSSEM HOJE

Cláudio Ferreti...................35%

Renato...............................22%

Zé Augusto..........................7%

Venissius.............................4%

Rafael Ribeiro.......................1%

Nenhum deles......................11%

Não sabe / Não respondeu....21%



ESPONTÂNEA: SE JÁ TEM CANDIDATO PARA PREFEITO DE ANGRA DOS REIS

Cláudio Ferreti...................25%

Renato...............................17%

Venissius.............................2%

Rafael Ribeiro.......................1%

Zé Augusto..........................1%

Outros.................................3%

Não sabe / Não respondeu....51%.