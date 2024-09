Marcos Vinicius de Almeida Leite, vulgo "VN" algemado sendo conduzido pelo agente à 166ª DP - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 18/09/2024 23:53

Angra dos Reis – Policiais da 166ª DP, sob o comando do delegado titular Leandro Aquino Gouge, prenderam na tarde desta quarta-feira (18), Marcos Vinícius de Almeida Leite, vulgo “VN”, sob mandado de prisão preventiva, expedido pela justiça, por suspeita de tráfico de drogas, homicídio e tentativa de homicídio. O homem que estava foragido foi detido no bairro Ariró, zona rural de Angra dos Reis, na costa verde do estado.

Material apreendido em poder de "VN" no bairro Ariró Divulgação/Polícia Civil

“VN”, como é conhecido pelos comparsas no mundo do crime foi localizado em sua residência, onde a polícia apreendeu uma pistola, 76 munições, entre elas, a do tipo Glaser, com poder de ultrapassar os coletes balísticos utilizados por policiais, carregadores e um celular. O homem e todo material foram encaminhados à delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada e o mandado de prisão cumprido. O suspeito está à disposição da justiça e vai responder ainda por flagrante de porte de arma e associação para o tráfico. Ele será transferido para presídios no Rio de Janeiro.

“A prisão de VN foi um duro golpe no tráfico de drogas do Comando Vermelho devido sua periculosidade”. Ainda de acordo com informações da polícia civil, ele é investigado pela morte ocorrida em 2023 na entrada do bairro Belém, também em Angra dos Reis, onde há domínio de facção. A vítima foi atacada ainda dentro de seu veículo e VN seria, de acordo com as investigações, o principal executor.

Segundo os agentes o foragido da justiça era monitorado pelo Setor de Inteligência da 166ª DP, comandado pelo delegado titular, que comemorou com êxito o fim da operação, que terminou com a prisão de um dos homens mais temidos do alto escalão da facção criminosa atuante no Estado.





A Polícia Civil solicita a colaboração de toda população no combate à criminalidade, denunciando qualquer suspeita através do Disque Denúncia 0300-253-1177. O SIGILO É GARANTIDO.