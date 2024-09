Vacinação antirrábica nos postos volantes em todo município - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 17/09/2024 11:02

Angra dos Reis - A campanha de vacinação antirrábica animal em Angra dos Reis/RJ foi iniciada neste sábado, (14), no Parque Mambucaba. A ação é gratuita e obrigatória. Todos os bairros da cidade sempre das 9h às 13h, durante os meses de setembro, outubro e novembro, terão postos volantes para aplicação da dose.

Podem ser vacinados cães e gatos saudáveis, com mais de três meses. A raiva, que não tem cura e pode ser transmitida a humanos. A agenda com as localidades que receberão a ação será divulgada, semanalmente, nas redes sociais da Prefeitura de Angra – em dias chuvosos a vacinação não acontecerá, sendo transferida e comunicada nova data.

Aqueles que preferirem podem agendar pelo telefone (24) 3377 4025 a vacinação e trazer o animal para ser imunizado no Núcleo de Vigilância em Saúde, localizado no bairro Balneário. Além disso, pessoas que possuem 10 animais ou mais podem solicitar a vacinação em domicílio, pelo mesmo número de telefone.



As seringas e agulhas usadas na campanha são descartáveis. A expectativa é imunizar 20 mil animais em todo município. A Secretaria de Saúde orienta que os cães sejam levados aos postos de vacinação com coleira e guia, conduzidos por adultos com capacidade para contê-los. Gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar fugas ou acidentes. Lembramos que não é permitida a cessão de vacinas para aplicação em casa.

Cronograma da Primeira Semana de Vacinação

A imunização já foi realizada no Parque Mambucaba nesse sábado (14)/09), incluindo Morro da Boa Vista, Sertão do Perequê, no domingo(15), Campo da Gringa, Vila Histórica de Mambucaba, Praia Vermelha/Barlavento, Guariba/Piraquara. Nessa segunda-feira (16) foram nas Sapinhatubas 1 e 2 e 3, Belém, Serra D’água, Zungu, Garatucaia, Cantagalo, Praia Brava e Frade.

Terça (17/09) – 9h às 13h

Balneário (Secretaria de Saúde)

Parque das Palmeiras (praça)

Pontal (ESF Pontal)

Zungu (volante)

Belém (praça da ESF e Campo de Areia)



Portogalo (praça)

Sertão do Cantagalo (volante)

Frade (próximo à Escola Reseck)

Frade (início da Rua Cunhambebe)



Quarta (18/09) – 9h às 13h

Balneário (Secretaria de Saúde)

Marinas (perto da ESF)

Ribeira (praça)

Gamboa do Belém (perto da Rodovia)

Belém (Bar do Mateus e Mercado Pezão)

Água Santa (entrada do Bairro)

Vila da Petrobrás (próximo ao CEPE)

Frade (Morro da Constância)

Santa Rita 1 (volante)

Quinta (19/09) – 9h às 13h

Morro da Glória 1 (antiga Garagem)

Morro da Cruz abrangendo Glória 2 (próximo à Escola M. Cruz)

Predinhos da UPA

Rua Paraty (Japuíba) e Rua Bela Vista (Banqueta) – volante

Banqueta (ESF Vale da Banqueta e ESF Banqueta I)

Caputera 1 (perto da ESF)

Caputera 2 (perto da Igreja Católica)

Frade (Sertãozinho)

Santa Rita 1 (volante)



Sexta (20/09) – 9h às 13h

Praia do Anil abrangendo Tatu e Fortaleza (praça)

Morro da Glória 1 abrangendo Morro do Peres (Condomínio da Glória)

Areal (Condomínio Cidadão)

Nova Angra (ESF Nova Angra I e ESF Nova Angra II)

Ponta Leste (volante)

Monsuaba (praça)

Gamboa do Bracuí (campo)

Grataú e Praia do Recife (volante).