Equipe preparada para final do Amador +50Divulgação/PMAR

Publicado 18/09/2024 10:54

Angra dos Reis - O Campeonato Angrense de Futebol Amador +50 vai conhecer o seu campeão no próximo domingo, (22). O jogo da final está marcado para às 10h, no campo do Real Esporte Clube, na Japuiba. União Flamenguinho e Estrela de Angra vão disputar o título.

O duelo entre os favoritos, no qual somente um levantará o troféu, ficou decidido após as equipes venceram respectivamente nas cobranças de pênaltis os times do Beira Rio e Angra Premium. Os dois confrontos das semifinais ficaram no empate no tempo normal. 0 a 0 entre Estrela de Angra e Angra Premium e 3 a 3 no jogo União Flamenguinho e Beira Rio.

A competição foi disputada por seis equipes na primeira fase: no grupo A – Angra Premium, União Flamenguinho e Entre Amigos, e no grupo B – Beira Rio, Estrela de Angra e Panela +50. Foram realizados somando as duas primeiras fases do campeonato 11 partidas, sendo marcados 42 gols, dando uma média de quase 4 gols por partida. Os jogos aconteceram no último domingo nos campos do Real Esporte Clube, Vila Histórica, Camorim, e Clube do Frade.



Campanhas dos finalistas



União Flamenguinho – 4 jogos, uma vitória, um empate e duas derrotas. Perdeu para o Estrela de Angra por 3 a 1, venceu o Panela +50 por 5 a 1, perdeu para o Beira Rio por 4 a 2, e nas semifinais empatou em 3 a 3 com Beira Rio, e se classificou para a final nos pênaltis por 4 a 2.



Estrela de Angra – 4 jogos, duas vitórias e dois empates. Venceu o União Flamenguinho por 3 a 1, derrotou o Entre Amigos por 3 a 1, empatou em 1 a 1 com o Angra Premium, e voltou a empatar com o Angra Premium nas semifinais em 3 a 2 e garantiu sua vaga na decisão nos pênaltis por 5 a 4.