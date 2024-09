Acidente na rodovia Rio-Santos com morte - Divulgação/arquivo

Publicado 18/09/2024 10:08

Angra dos Reis - Entre os dias 18 e 25 de setembro, o município de Angra dos Reis, na costa verde, estará celebrando a Semana Nacional de Trânsito, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A Secretaria de Segurança Pública, por meio da Secretaria Executiva de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, preparou uma programação especial com atividades destinadas a promover a segurança no trânsito.



Com o tema "A paz no trânsito começa por você", a campanha deste ano busca conscientizar a população sobre a importância de adotar atitudes responsáveis ao dirigir, que contribuam para um trânsito mais pacífico, consciente e seguro.



As principais ações estão alinhadas ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), com foco na proteção dos mais vulneráveis, um tráfego pacífico, na acessibilidade e na sustentabilidade. São diretrizes fundamentadas nas atividades realizadas ao longo da semana, reforçando a importância de um trânsito mais humano e seguro.



PROGRAMAÇÃO SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO 2024:



DIA 18/09 - quarta-feira 09h30 - Fórum de educação e segurança no trânsito

Local: OAB - Angra dos Reis



DIA 24/09 - terça-feira 09h00 - Blitz educativa em conjunto com operação foco

Local: PONTAL



DIA 26/09 - quinta-feira - 09h30 - blitz educativa com distribuição de material e brindes – Praia do Anil.