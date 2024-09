Cais de Santa Luzia, no centro de Angra, é desembarque de diversas culturas - Divulgação/arquivo

Publicado 18/09/2024 10:34

Angra os Reis - A 4ª edição da Festa Nordestina vai acontecer entre quinta-feira (19) e domingo (22), no Cais de Santa Luzia, no Centro de Angra dos Reis, na costa verde. A festa é organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Eventos, em parceria com a Associação Nordestina e Amigos de Angra dos Reis, e faz parte do calendário oficial de eventos da cidade.

Além de música ao vivo, o público poderá apreciar a culinária do Norte e Nordeste. A partir das 10h, todos os dias, as barraquinhas estarão funcionando, comercializando pratos típicos como baião de dois, buchada de bode, sarapatel e carne de sol com aipim.

Passarinho do Piseiro e Jarbas Daniel abrem as apresentações musicais da Festa Nordestina, na quinta-feira (19), às 20h. Na sequência quem sobe ao palco é a dupla Pedro Paulo e Primo.

Na sexta-feira (20), o evento começa às 19h com Nilsinho Pegada Firme e continua às 23h com Kayu. No sábado (21), a programação terá início às 19h com o Trio Cariri e Sandro Santos canta às 23h.

A quarta edição da Festa Nordestina chega ao fim no domingo (22), com as apresentações de Anjos Estilizados, às 19h, e Alan Forró Estilizado, às 23h.