Último Jogo da Série Ouro da LSBDivulgação/Basquete

Publicado 20/09/2024 01:50

Angra dos Reis - Depois acumular a quarta vitória seguida o Angra Basquete Adulto fará seu último jogo da Série Ouro do Estadual Amador de Basquete da LSB, no domingo (29), quando vai enfrentar o Três Rios, na Arena Sodiê.

As duas equipes do Angra Basquete Clube venceram bem no último jogo dos campeonatos da LSB (Liga Super Basketball). O time Máster+40 fez a partida preliminar e conquistou sua quinta vitória em seis partidas na competição. Vitória sobre o Intrusos pelo placar de 67 a 41 (diferença de 26 pontos), com o primeiro tempo terminando 37 a 18 para Angra. Nas parciais dos quatro quartos: 21 a 13, 16 a 5, 18 a 11 e 12 a 12.

O cestinha do Angra Basquete Máster+40 foi Carlinhos com 23 pontos, e ao lado de Davi foram os líderes em assistências, total de cinco assistências para cada um. Os reboteiros do time foram Eduardo, com 9 rebotes, e Diego Sant’Ana, com 8 rebotes. O Angra Máster +40 encerrou sua participação na primeira fase do campeonato da LSB e agora aguarda que será o seu adversário na próxima fase.

E o time adulto venceu o Queimados com muita facilidade e o placar final terminou em 103 a 50, diferença de 53 pontos, com o primeiro tempo terminando 50 a 35 para Angra. Nas parciais dos quatro quartos: 25 a 18, 25 a 17, 31 a 8 e 22 a 7.

O cestinha da equipe foi Magno Alves com 23 pontos, que ainda foi o líder em assistências do time, com 7 assistências, e o reboteiro da equipe com 11 rebotes.