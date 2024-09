Cozinha Show - Divulgação/Evento

Publicado 22/09/2024 23:42

Angra dos Reis - O Circuito Gastronomia do Mar, que acontece entre os dias 27 a 29 de setembro, no Cais de Santa Luzia, está com a programação repleta de cultura, show musical e o melhor da culinária local, com chefs renomados e restaurantes da cidade, oferecendo os melhores cardápios e sabores para degustação dos visitantes. O show de Fernanda Abreu, no sábado (28), às 22h, será uma das atrações que promete agitar o final de semana. Outras bandas subirão ao palco para abrilhantar o evento.

O evento contará com a "Cozinha Show", onde chefs do SENAC realizarão oficinas diárias e demonstrações de receitas, incluindo degustações em palestras e workshops sobre pratos salgados, sobremesas e drinks. Haverá também uma área de alimentação com estandes de restaurantes locais, que levarão receitas com produtos da região e pratos exclusivos para o evento.

Com entrada gratuita, o Circuito tem como objetivo promover e qualificar os empresários dos restaurantes locais, valorizar o setor pesqueiro da região e impulsionar o turismo na cidade, segundo o presidente do Sicomércio de Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, Essiomar Gomes.

O Sesc RJ é parceiro cultural do Gastronomia do Mar, além de promover os shows vai oferecer diversas atrações recreativas durante os dias do evento. Confira a programação:





Sexta-feira 27 - o evento será das 17h à 0h

Sábado 28 - das 12h à 0h

Domingo 29- 11h às 22h

Local: Cais de Santa Luzia - Centro de Angra dos Reis

Entrada: Gratuita





PROGRAMAÇÃO COZINHA SHOW SENAC:

Sexta-feira, 27

18h30 às 19h15

Estradas douradas: desbravando as cervejas artesanais - Marcelo Neves

19h45 às 20h30

Maravilhas do mar em pão crocante: Bruscheta de frutos do mar com confit de tomate

Fabrício Nacif / Bernardo Worms.

21h00 às 21h45

Sabores da terra: releituras da caipirinha com frutas nativas e cachaça da Costa Verde

Priscila Soares



Sábado 28

14h30 às 15h15

Brisa do mar: ceviche de pescada com limão caipira e chips de banana da terra

Dave França / Bernardo Worms

15h45 às 16h30

Raízes e castanha: um encontro brasileiro: bolo de macaxeira com creme de castanha do Pará

Mallu Franco e Priscila Soares

(harmonização com café)



17h às 17h45

Rotas da tradição: os caminhos culturais e os sabores da cachaça - Cesar Simon



18h15 às 19h00

O doce perfume tropical: pudim de tapioca com calda de frutas tropicais - Mallu Franco



Domingo 29

14h30 às 15h15

Delícias sem glúten: cuca de goiabada sem glúten - Mallu Franco



15h45 às 16h30

O dourado do Sol encontra as ondas: beef Wellington de frutos do mar - Estevão Damieri



17h00 às 17h45

Harmonia entre mar e terra: peixe com banana da terra - Dave França



18h15 às 19h00

Delícias da Mata Atlântica: coquetéis autorais à base de frutas nativas do bioma

Cesar Simon



Programação musical – Palco SESC:

Sexta-feira, 27/09

- 22h - Cecel Alves & The Blindknots



Sábado, 28/09

- 22h - Fernanda Abreu



Domingo, 29/09

- 12h - Corredor X

- 22h - Nosso Som.