Preso no Promorar - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 21/09/2024 17:40

Angra dos Reis - Através de informações ao Programa Procurados do Disque Denúncia (2253-1177), policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI/PMERJ), em ação conjunta com o 33º BPM (Angra dos Reis), prenderam na manhã dessa sexta-feira (20), Willian de Oliveira Souza Júnior (24), vulgo “Dentinho”, na Comunidade Promorar do Campo Belo, periferia de Angra do Reis, na costa verde. O homem foragido da Justiça, segundo a polícia, é ligado a facção criminosa, atuante no estado.

De posse das informações policiais foram até a Rua Jasmim, onde conseguiram localizar e prender “Dentinho”, no interior de um kitnet. O homem não reagiu a prisão e com ele foram apreendidos: 3 tabletes de 1 kg de maconha cada, e aproximadamente 1.000 tiras de maconha prontas para venda. Dentinho informou ainda que trabalhava para um traficante do Morro da Glória e outro que atua nos bairros da Japuíba e Frade.

Contra ele havia um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal de Angra dos Reis, pelo crime de Tráfico de Drogas, com pedido de prisão preventiva.

Diante dos fatos, o preso e o material apreendido foram levados à 166ª DP (Angra dos Reis), onde foi cumprido o mandado de prisão e, Dentinho encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

O SSI/PMERJ, continua em diligências e pede que qualquer informação sobre o paradeiro de evadidos do sistema penitenciário e foragidos da Justiça, seja reportada imediatamente, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa). Aplicativo: Disque Denúncia RJ.

O anonimato é Garantido.