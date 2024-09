Momento em que Renato Araújo (PL) é atacado com sua equipe no morro do Santo Antônio, no centro de Angra - Divulgação/Assessoria Candidato

Publicado 21/09/2024 16:23

Angra dos Reis - O candidato a prefeito pelo PL, Renato Araújo, segundo colocado nas pesquisas eleitorais, sua vice e seus assessores, foram alvo de vários disparos efetuados, pelo tráfico de drogas, durante caminhada política, neste sábado, (21), no morro do Santo Antônio, localizado no centro de Angra dos Reis, na costa verde. Segundo sua assessoria vários disparos de arma de fogo foram executados em direção ao grupo político, que orientado pela segurança conseguiu se abrigar e retornar do ponto onde estava. “ Ninguém foi ferido. O candidato passa bem”. Renato Araújo (PL) candidato a prefeito de Angra Divulgação Ainda de acordo com a assessoria do candidato, foi feito um boletim de ocorrência na 166ª DP ( Angra) e na sede da Polícia Federal, para que seja apurado o ocorrido. Vários vídeos viralizaram nas redes sociais, gravados pela equipe do candidato e por moradores da comunidade, e mostram o desespero de Renato Araújo e sua equipe, na subida do morro, ladeira conhecida como Rua Santo Antônio. Segundo a sua assessoria, o candidato aguarda as investigações da polícia, para saber a dinâmica, ou de quem teria partida a ordem do ataque.

