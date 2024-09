Momento do resgate na cachoeira da Feiticeira, na Ilha Grande - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 27/09/2024 00:11

Ilha Grande - Um homem ficou ferido após sofrer um acidente na tarde dessa quarta-feira (25) na Cachoeira da Feiticeira, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, na costa verde.



Não se sabe as circunstâncias da queda, o homem de aproximadamente 31 anos, foi resgatado por um helicóptero do Corpo de Bombeiros, em estado grave e levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro (RJ). Não conseguimos contato com a unidade para saber o estado de saúde da vítima.