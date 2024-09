Escola Quilombola do Bracuí se destaca em prêmio nacional de educação por ajudar jovens no ingresso aos cursos do CEFET - Divulgação/PMAR

Publicado 27/09/2024 01:14

Angra dos Reis - A diretora Alana Calado Franco, da escola municipal Áurea Pires da Gama, no bairro Bracuí, em Angra dos Reis/RJ, é uma das finalistas ao Prêmio Educador Nota 10, o maior prêmio da educação básica no Brasil. Entre as nove colocadas, a educadora é um dos destaques na categoria Direitos Humanos - que possibilita a comunidade escolar a formar agentes ativos de mudanças, "promovendo a construção de uma sociedade mais inclusiva, justa e democrática". O prêmio realizado pelo Instituto SOMOS, em parceria com o grupo Bandeirantes busca valorizar iniciativas que fomentem a transformação da educação brasileira. O projeto desenvolvido por Alana denominado " Educa Bracuí" - oferece um curso preparatório aos sábados para os alunos, negros, filhos de trabalhadores e em situação de vulnerabilidade social, da escola Áurea Pires da Gama. " Objetivo é ajudar esses jovens visando a aprovação para os cursos técnicos oferecidos pelo Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET/RJ). Segundo a diretora, desde 2021, quando assumiu a direção da escola Quilombola, observou o grande índice de abandono escolar. Os que concluíam o nono ano não conseguiam continuar o ensino médio, e muitos eram recrutados pelo tráfico, por conta da ociosidade e vulnerabilidade social. " A iniciativa busca ainda valorizar raízes da identidade sociocultural dos estudantes, resgatando saberes ancestrais e aproximação com outras culturas, como caiçaras, quilombolas e indígenas". A cerimônia de premiação será realizada no dia 12 de novembro, na Pinacoteca, em São Paulo.

