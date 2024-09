Ferreti MDB (E) e o seu vice Rubinho Metalúrgico (D) seguem na disputa pela prefeitura de Angra - Divulgação/Assessoria Candidato

Publicado 27/09/2024 21:02 | Atualizado 27/09/2024 21:03

Angra dos Reis - O Ministério Público acaba de emitir parecer favorável ao registro de candidatura de Rubinho Metalúrgico, vice na chapa de Cláudio Ferreti (MDB), da Coligação "Angra no Caminho Certo", na disputa pela Prefeitura de Angra dos Reis/RJ. Todos os documentos exigidos pela Justiça foram devidamente apresentados. A expectativa é de que o registro de Rubinho Metalúrgico também seja confirmado pela Justiça em breve.

“O Parquet Eleitoral opina pelo DEFERIMENTO do registro de candidatura do Sr. RUBENS ROCHA DE ANDRADE ao cargo de vice-prefeito nas eleições municipais de 2024, em razão do cumprimento dos requisitos de registrabilidade e elegibilidade”, declarou o Promotor de Justiça Plínio Vinicius D’Avila Araújo, no início da noite desta sexta-feira, (27).

A chapa Ferreti-Rubinho lidera todas as pesquisas registradas de intenção de voto.