Momento em que as vítimas após receberem os primeiros socorros são conduzidas ao continente por uma aeronave da corporação - Divulgação

Publicado 27/09/2024 10:32

Ilha Grande – Uma capotagem de veículo na estrada que liga a Vila do Abraão à Vila Dois Rios, na Ilha Grande, em Angra dos reis, deixou duas vítimas graves. O acidente foi nessa quinta-feira (26).

Segundo informações de moradores, o Corpo de Bombeiros da Ilha foi acionado. As equipes conseguiram com êxito o resgate de dois homens que estavam no veículo. Eles foram transferidos com vida de helicóptero para o continente.

A aeronave pousou no aeroporto da Japuíba, onde duas ambulâncias, do CBMERJ e SAMU aguardavam as vítimas que foram encaminhadas ao Hospital Municipal da Japuíba. A unidade ainda não atualizou o estado de saúde dos pacientes. Não se sabe ainda como foi a dinâmica do acidente.