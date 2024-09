Deputada Célia Jordão (E) ao lado do prefeito de Angra Fernando Jordão e o governador Cláudio Castro - Divulgação/Assessoria deputada

Deputada Célia Jordão (E) ao lado do prefeito de Angra Fernando Jordão e o governador Cláudio Castro Divulgação/Assessoria deputada

Publicado 28/09/2024 12:43

Angra dos Reis - A deputada estadual Célia Jordão (PL) solicitou ao governador Cláudio Castro (PL) a reforma de quatro unidades habitacionais do município de Angra dos Reis. Os pedidos foram feitos por meio de Indicação Legislativa, publicados no Diário Oficial da última sexta-feira (20).

Todos os condomínios contemplados são oriundos de projetos sociais. São eles o condomínio Leonardo Corrêa da Silva Filho I e II, em Jacuecanga; Cidadão Japuíba, em Parque Belém; Cidadão Glória, em Balneário; e Cidadão Areal, em Areal. Juntas, as unidades somam mais de 800 apartamentos.

“Essas reformas são fundamentais para garantir que os moradores tenham uma melhor qualidade de vida, se sintam mais confortáveis e seguros em seus próprios condomínios”, declarou Célia Jordão.

A parlamentar também solicitou ao governador que realize obras de pavimentação e drenagem no condomínio Morada Bracuí, no bairro Bracuí, e na Escola Estadual Brigadeiro Nóbrega, que foi prejudicada após as chuvas de 2022.