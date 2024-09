A mulher agredida em caminhada política sendo socorrida pelo SAMU - Divulgação

A mulher agredida em caminhada política sendo socorrida pelo SAMUDivulgação

Publicado 28/09/2024 13:16

Angra dos Reis - Uma mulher conhecida nacionalmente por seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, conhecida como Wal Bolsonaro, moradora da Vila Histórica de Mambucaba, foi agredida com um soco na região do pescoço, em uma caminhada política, neste sábado (28) no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, na costa verde. A vítima apoia a candidatura de Cláudio Ferreti (MDB), à Prefeitura de Angra.

Em informações à equipe de socorro, na presença de testemunhas, Wal disse "que ouviu gritos de "traidora", quando foi golpeada pelo agressor na região do pescoço". O homem, ainda não identificado, fugiu do local. O caso ocorreu na manhã deste sábado.

Uma ambulância do Samu foi solicitada e a vítima encaminhada ao posto de pronto-atendimento do bairro. A ocorrência será registrada na DEAM, na 166ª Delegacia de Polícia, para que o caso seja investigado.