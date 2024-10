Coronel do CBA 7(Centro), Paulo Ferreira Nunes, ladeado do novo comandante de Paraty, tenente- coronel, Luis Eduardo Monteiro Correa (E) e do tenente coronel, Luíz Adriano Machado de Andrade - Divulgação

Publicado 01/10/2024 11:58

Costa Verde- Uma cerimônia com autoridades militar e civil, marcou a troca de comando do Corpo de Bombeiros, nas cidades de Angra (10º GBM) e Paraty (26º GBM) e no (CBA 7- Costa Verde). À frente o novo comandante do 10º GBM, tenente-coronel Carlos Rocha, seguido da tenente-coronel, Ana Luz, durante cerimônia militar da troca de comando, em Angra Divulgação/reprodução rede social oficial 10º GBM No Comando de Bombeiros de Área (CBA 7 - Costa Verde), quem assumiu foi coronel Paulo Ferreira Nunes. Em Angra, (10º GBM) saiu a tenente - coronel Ana Luz e assumiu o tenente- coronel Carlos Rocha, oficial especialista em emergências radiológicas e nucleares, conhecido pelos militares da região, pela sua carreira nas fileiras dos quartéis da costa verde. Em Paraty (26º GBM), saiu o tenente- coronel Luíz Adriano Machado de Andrade e assumiu tenente- coronel, Luis Eduardo Monteiro Correa. fotogaleria

