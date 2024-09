A entrega dos RGIs foi durante cerimônia no CEA, na Praia da Chácara - Divulgação/PMAR

Publicado 29/09/2024 17:50

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra entregou mais 118 registros gerais de imóveis (RGIs) nessa semana dia 26, durante uma cerimônia realizada no Centro de Estudos Ambientais (CEA). O documento representa a consolidação de um sonho para as famílias contempladas.

Com o RGI em mãos, elas têm acesso a uma série de benefícios, incluindo a possibilidade de obter crédito mais acessível, utilizando seus imóveis como garantia. Isso abrirá portas para investimentos em melhorias nessas unidades habitacionais, proporcionando segurança jurídica e valorização do patrimônio.



Foram entregues 50 RGIs para moradores do Condomínio Vale Banqueta, 40 para os do Condomínio Cidadão do Areal, 22 para os do Condomínio Morada do Bracuí, 3 para os do Condomínio Morada do Areal e 3 para os do Condomínio Jacuecanga.





"Com esses 118 RGIs, agora são cerca de 500 que já foram entregues. O trabalho, iniciado em 2022, é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, por meio da Superintendência de Habitação, que tem como meta final beneficiar um total de 7.500 famílias em Angra dos Reis até o fim de 2025".





Segundo a prefeitura, os RGIs foram garantidos através de um esforço conjunto do trabalho de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S) e do Programa de Regularização Fundiária (Regularizar), após a conclusão de diversas etapas legais necessárias. Dentre elas, uma topografia dos bairros do município, para identificar os imóveis contemplados.





"A iniciativa de regularização fundiária urbana fortalece a segurança jurídica dos moradores e marca um avanço no desenvolvimento urbano da cidade, promovendo a inclusão social e melhorando a qualidade de vida das comunidades. A entrega dos RGIs promove maior estabilidade e prosperidade para milhares de famílias de Angra e traz crédito imobiliário para o município".