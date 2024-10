Polícia chega na obra, sem licenciamento, executada na beira da praia - Divulgação/Disque Denúncia

Polícia chega na obra, sem licenciamento, executada na beira da praiaDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 02/10/2024 21:21

Angra dos Reis - Policiais Militares do Comando de Polícia Ambiental identificaram, nesta quarta-feira (02) uma construção irregular na Praia do Machado, Angra dos Reis, na Costa Verde. Os agentes chegaram no local após denúncia de crime ambiental encaminhada ao (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.



De posse das informações, os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, 4ª UPAm, responsáveis pela averiguação da denúncia, realizaram fiscalização em um terreno localizado na Rua Nelson Bastos, onde constataram uma obra em fase inicial, às margens da praia, sem que houvesse placas indicativas de licenciamento para as intervenções.

Duas pessoas que trabalhavam no local, quando questionados, informaram desconhecer a existência da licença necessária, visto que apenas foram contratados para realização da obra. Os agentes entraram em contato telefônico com a responsável e a mesma explicou que no local seria construída uma área de estacionamento, mas que de fato não havia nenhum documento pertinente. A ocorrência foi registrada na 166ª DP, com base no artigo 60 da lei 9605/98.



Para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).