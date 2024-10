Presidente da Eletronuclear, Raul Lycurgo (E) presente no G20 Foz do Iguaçu - Divulgação/ Eletronuclear/reprodução internet audiovisual G20

Presidente da Eletronuclear, Raul Lycurgo (E) presente no G20 Foz do IguaçuDivulgação/ Eletronuclear/reprodução internet audiovisual G20

Publicado 02/10/2024 11:55

Angra dos Reis - O presidente da Eletronuclear, Raul Lycurgo, marcou presença no G20, grupo que reúne representantes das 19 maiores economias do mundo e a União Europeia, em Foz do Iguaçu, nessa terça-feira (01). "A participação no evento sublinha a importância que a Eletronuclear atribui aos temas de sustentabilidade e transição energética em um cenário global cada vez mais desafiador". O evento se estende até sexta-feira, (4) com discussões sobre o futuro energético global.

"Esta é uma oportunidade para reforçarmos a importância da energia nuclear nas discussões sobre um futuro energético sustentável. Sem essa fonte de energia, já se sabe que não é possível reduzir as emissões de gases poluentes de forma eficaz, o que é essencial para atingirmos as metas climáticas globais", ressalta Lycurgo.

Além do presidente da Eletronuclear estavam presentes o diretor de Gestão Administrativa da empresa, Sidnei Bispo, e o diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, Enio Verri.