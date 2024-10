Decisão da Justiça sobre divulgação de pesquisa falsa - Divulgação

Publicado 04/10/2024 19:56 | Atualizado 04/10/2024 19:56

Angra dos Reis - Em 45 dias dias de campanha, Angra dos Reis, é uma das campeãs em ações na Justiça eleitoral: foram mais de 60, sendo 70% delas movidas pela coligação do candidato Renato Araújo (PL) contra a campanha de Cláudio Ferreti (MDB). Entre as condenações estão quatro contra o PL por pesquisas eleitorais manipuladas.



Nessa quinta-feira, (3), a Justiça determinou a suspensão de pesquisa realizada pela ONG Vida Brasil (RJ-00385/2024). A ONG atua na área de assistência social e não tem relação com o ramo de pesquisas estatísticas, levantando dúvidas sobre sua credibilidade para realizar esse tipo de estudo, sendo que a mesma pesquisa foi divulgada pelo candidato do PL, nesta sexta-feira (4).



Além disso, a pesquisa apresenta diversas irregularidades, como divergências nos percentuais de eleitores masculinos e femininos, bem como a indicação de uma margem de erro dupla, fator que compromete a confiabilidade dos resultados. Vale destacar que a ONG já teve outra pesquisa suspensa pela Justiça devido a irregularidades semelhantes.



Recentemente, a Justiça Eleitoral condenou os candidatos do PL à Prefeitura de Angra, Renato Araújo Corrêa e Karina Rodrigues Caldas, além da coligação “Angra para Todos”, por irregularidades na divulgação de uma pesquisa eleitoral.



Nas redes sociais, Renato Araújo se apresentou como “o candidato que mais cresce nas pesquisas”. No entanto, a pesquisa oficial registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número RJ-08724/2024, indicava que o candidato Ferreti detinha 35% das intenções de voto, sem qualquer indício de liderança por parte de Araújo.



Em 27 de setembro, o juiz Carlos Manuel Barros de Souto, da 147ª Zona Eleitoral, impôs multa de R$ 5 mil a Renato Araújo, considerando que a publicação continha informações descontextualizadas e com potencial de enganar o eleitorado.

“Diante de todas as irregularidades, considerando o período de dano na sua manutenção e maior divulgação, principalmente quando leva-se em conta que faltam menos de 3 dias para a eleição respectiva. Diante do exposto, defiro o pleito liminar para determinar ao representante a suspensão da pesquisa eleitoral do Sistema PesqEle”, frisou o juiz da 147ª Zona Eleitoral.



Em 24 de setembro, o desembargador eleitoral Ricardo Perlingeiro já havia determinado a condenação de Renato Araújo, uma vez que não havia provas de que o candidato estava à frente nas pesquisas, como ele havia divulgado.



Ainda no âmbito de irregularidades relacionadas às pesquisas eleitorais, uma decisão liminar foi emitida pela Promotoria Eleitoral da 147ª Zona no dia 21 de maio, suspendendo a divulgação de uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas.



A pesquisa havia sido publicada, por um jornal de circulação na cidade, mas de acordo com o Ministério Público, faltavam informações essenciais, como margem de erro, número de entrevistados e nível de confiança.

Ferreti continua na frente na pesquisa registrada no TSE

De acordo com pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela TV Record, divulgada nessa quinta-feira, 3 de outubro, Ferreti tem 40% das intenções de voto. Renato (PL) e Zé Augusto (Republicanos) vêm logo atrás, com 21% e 13%, respectivamente.



O estudo, que ouviu 800 eleitores entre os dias 1º e 2 de outubro, tem margem de erro de 3 pontos percentuais e foi registrado no TSE sob o número RJ-05690/2024, com um nível de confiança de 95%.



A pesquisa também indicou um alto nível de aprovação ao atual prefeito, Fernando Jordão, que conta com 72% de apoio popular.