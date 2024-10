Carmem Lúcia (centro) dividindo a alegria do bicampeonato com o atleta Fabiano Affonso (D) e seu guia Vinícius Martins (E) - Divulgação/Atleta

Publicado 04/10/2024 20:39 | Atualizado 04/10/2024 20:48

Angra dos Reis - A veterana canoísta Carmen Lúcia, (59), conquistou, nesta sexta-feira (4) o seu segundo título mundial de Canoagem Oceânica. A competição foi realizada no mar da Ilha da Madeira, em Portugal, e na categoria Máster F (55 a 59 anos). A atleta completou a prova de 21,5 km, no tempo de 2h13min40seg. Veio o pódio e o primeiro lugar, medalha de ouro, a segunda em cinco mundiais que disputou.

Na coleção Carmem foi medalha de bronze em 1991, prova realizada também na Ilha da Madeira, prata em Vila do Conde, em Portugal, no ano de 2013, ouro em Lanzarote, na Espanha, em 2021, medalha de prata em Esposende, também em Portugal no ano de 2022, e agora, veio sua segunda medalha de ouro, na Ilha da Madeira, em cinco mundiais.

A performance de Carmen foi fantástica e entre os 12 atletas da delegação brasileira que disputaram as provas, hoje, ela conseguiu ficar com o quarto melhor tempo. O Mundial de Canoagem na Ilha da Madeira, em Portugal, é uma competição promovida pela Federação Internacional de Canoagem (ICF). Carmen concorreu chegou na frente de canoístas australiana, chinesa e portuguesa. A também brasileira Gisele Monte, ficou na terceira colocação.

A cerimônia de premiação só vai acontecer no domingo (06) e Carmen Lúcia ainda vai buscar mais um pódio na prova Duplo Master, no sábado (05), tendo como parceira de remo a Paulista Gisele Monte. O angrense Fabiano Affonso que competiu com o seu guia Vinicius Martins, na categoria PCD (Pessoa com Deficiência), ainda não sabe oficialmente a sua colocação, mas ele cumpriu o percurso de 21,5 km com o tempo de 3h42min15seg.

A organização do campeonato ainda fará um balanço da classificação dos competidores com alguma deficiência, e Fabiano é o único com deficiência visual que disputou a prova. Joyce Portugal, também atleta angrense, fez a prova na categoria Máster A, e cumpriu o percurso em 3h39min30seg.