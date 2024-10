Entre os três presos, está uma jovem de 18 anos - Divulgação/PM

Publicado 05/10/2024 19:54

Angra dos Reis - A Polícia Militar prendeu uma jovem de 18 anos na localidade conhecida como Sem Teto, no Parque Mambucaba, neste sábado, (5) em Angra dos Reis na costa verde. Segundo a polícia, na abordagem foi encontrado drogas (cocaína e maconha), apreendidas.



Foram apreendidos pela PM 16 pinos de cocaína e 14 pedaços de maconha. A droga e a jovem foram levadas à 166ª DP, onde foi autuada pelo crime de tráfico de drogas e a ocorrência registrada. A jovem está à disposição da justiça.

Dupla presa nas casinhas do Bracuí

Outra ocorrência registrada nessa semana, pela PM, foi a prisão de uma dupla também suspeita de tráfico de drogas. A prisão ocorreu na rua Santa Catarina, nas "Casinhas do Bracuí", na tarde de quinta-feira (3). Os presos foram Felipe Rodrigues, (31) e Victor de Jesus, (21). Com eles a polícia apreendeu 49 pinos de cocaína. Assim como a jovem, a dupla foi encaminhada a 166ª DP, junto com o material apreendido, e vai responder também pelo crime de tráfico de drogas.