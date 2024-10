Eleições municipais das 8h às 17h ( horário de Brasília) deste domingo (6) - Divulgação/Reprodução simulador TSE

Eleições municipais das 8h às 17h ( horário de Brasília) deste domingo (6)Divulgação/Reprodução simulador TSE

Publicado 05/10/2024 19:14 | Atualizado 05/10/2024 19:22

Costa Verde - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sorteou neste sábado (5) 43 urnas no sul do estado e na costa verde, para teste de segurança antes das eleições. O objetivo é garantir a transparência e segurança no processo eleitoral. O sorteio foi transmitido nas redes do TRE-RJ.

Entre as cidades, Angra dos Reis, na costa verde, fará o teste de integridade, na urna da 116ª Zona Eleitoral seção 18. A simulação, uma votação sob monitoramento de câmeras. Outros testes em outras cidades do sul do estado, para autenticidade, que ocorre na própria zona eleitoral para averiguar se o software das urnas é o mesmo que foi inspecionado ao longo do período eleitoral.

As eleições serão realizadas neste domingo(6), das 8h às 17h, em todo o país, onde milhares de eleitores irão às urnas escolher seu prefeito e vereadores. Na costa verde e sul do estado somam 1 milhão.153 mil 723 eleitores aptos a votarem nessas eleições. As mulheres são maioria 606.737, homens 546.404 e 582 pessoas não declararam gênero ( dados do TRE-RJ, divulgados em setembro/2024). Em Angra são 137.278 eleitores, Paraty 35.399 eleitores e Mangaratiba 25.787 eleitores.

Fiquem atentos na hora de votar; título impresso ou um documento com foto deve ser apresentado ao mesário da sua zona e seção eleitoral. Pode levar no bolso uma colinha com o número do seu candidato a prefeito e a vereador. É proibido pela Justiça Eleitoral o uso do celular na cabine de votação. Se vc estiver com ele deverá deixar desligado com o mesário.

Não será permitido entrar nas zonas eleitorais sem camisa ou trajando roupas de banho, como biquini, maiô ou sunga.

A ordem de votação será: O primeiro voto é para vereador, deve confirmar, e depois para prefeito e confirma.

Mudanças das seções eleitorais das zonas 116ª e 147ª

Zona 116ª - seções 193, 201 e 218, da escola municipal Coronel João Pedro de Almeida foram transferidas para escola municipal Sylvio de Castro Galindo ( próximo a quadra de esporte), no bairro Camorim Grande.

As Seções eleitoras instaladas na Casa de Cultura 29, 156,203 e 222, foram transferidas para a sede da prefeitura municipal de Angra dos Reis ( localizada na Praça Nilo Peçanha,186, no centro da cidade.

Zona 147ª - seção 255, que funcionava no Colégio Estadual Antônio Dias Lima, no Frade foi para escola municipal Prefeito José Luiz Reseck, na rua Boa Esperança, s/n, no Frade. As seções 188, 193,197,231 e 274 - que funcionavam na escola municipal Nova Perequê, foram transferidas para escola municipal Maria Theresa Nascimento Garcia, localizada na rua Juscelino Kubitscheck,240, no Parque Mambucaba.

As seções - 74,75,76,200,215,233,248 e 271 da escola municipal Frei Bernardo, no Parque Mambucaba, foram realocadas para o CEMEI, localizado na Avenida Francisco Magalhães de Castro, 408, no Parque Mambucaba.

As seções - 151,174,213,239,257,263 e 278, que funcionavam no CEMEI do Bracuí, foram transferidas para o CEMEI Júlia Moreira, localizado na rua Julieta Conceição Reis,500, no Bracuí, ao lado do IML.

Os telefones da Justiça Eleitoral para sanar qualquer dúvida são: watsApp - (24) 3511-0610 e (24) 3511-0611.