As seções eleitorais na costa verde estão assim - Divulgação

As seções eleitorais na costa verde estão assimDivulgação

Publicado 06/10/2024 11:48

Angra dos Reis - Desde o início da votação, às 8h,deste domingo(6), nas cidades da costa verde, o pleito segue normalmente, sem transtornos para os eleitores. Em Angra dos Reis, as seções eleitorais do centro da cidade, cujo maior cartório eleitoral é o colégio estadual Artur Vargas, CEAV, dos bairros Balneário, Japuíba e Camorim, sem maiores incidências, neste período. Não há grandes filas e a votação está sendo bem rápida nas cabines das zonas eleitorais.

Um registro antes das 8h da manhã foi no bairro da Japuíba, que estava sem energia elétrica. O problema foi sanado pela concessionária, Enel, e as eleições foram iniciadas. Nossa reportagem aguarda o retorno da empresa para saber com detalhes o que ocorreu.

No Parque Mambucaba, um dos maiores colégios eleitorais da cidade, com número expressivo de eleitor, está sendo registrada demora na votação, com grandes filas nas seções eleitorais da escola Frei Bernardo, localizada na rua Francisco Magalhães, mesmo assim o pleito transcorre com sentimento de democracia e exercício de cidadania.

Nesse sábado(5), a Justiça eleitoral, com apoio da PF, PM e Corpo de Bombeiros, fizeram o transporte de 18 urnas para as eleições na Ilha Grande, onde cerca de 5 mil eleitores estarão votando, durante o dia de hoje. Lembrando que as eleições seguem até às 17h (horário de Brasília). Os ônibus circulam nos horários normais, com frota também normal, sem cobrança de passagem, como determina a Justiça Eleitoral, para garantir que os eleitores possam exercer o seu direito de voto. Lembrando também que hoje, o cartão cidadão ( passagem a R$ 2) está suspenso até às 20h30, quando a cobrança da passagem volta a valer.